欲拉拢发展中大国支持乌克兰 G7未能如愿

（纽约综合电）一些发展中大国对俄乌战争的立场摇摆，刚落幕的七国集团（G7）广岛峰会显然想拉拢这些中国和俄罗斯也有意争取的摇摆国家，但事实证明G7还没能如愿。

此次峰会邀请了巴西总统卢拉、印度总理莫迪和印度尼西亚总统佐科参加，但三人仅笼统地谈到和平的必要性，并不支持G7对乌克兰的立场。

卢拉谴责俄罗斯侵占乌克兰领土，也认为乌克兰有权保卫领土，但他不排除包括乌克兰失去领土在内的战争解决方案，称俄乌双方都没有结束冲突的可行建议。

“乌克兰的提议是俄罗斯投降，但俄方不会接受。俄罗斯的提议是乌克兰投降，乌方也不会接受。”

卢拉也说，乌克兰总统泽连斯基突然飞到广岛，令他措手不及。他的助手甚至称这是个“陷阱”。

法国官员称，尽管法国总统马克龙请求卢拉谅解，因乌克兰境内有侵略者和受害者，但卢拉和泽连斯基还是没在广岛会晤。

巴西政府公开说，佐科确认他对俄乌战争问题的立场与卢拉相同。印尼当局针对佐科与卢拉会晤发出的声明则没有提到乌克兰，不过佐科在去年的二十国集团（G20）峰会上会见泽连斯基时，表示印尼愿意充当“和平桥梁”。

身为G20轮值主席国领导人的莫迪虽然首次会见了泽连斯基，并“明确支持通过对话和外交找到前进的道路”，可是印度外交部秘书夸特拉在广岛面对记者时，没有说明莫迪是否接受了泽连斯基的访问邀请。俄罗斯是印度的能源和武器主要供应国，所以印度一直不愿访乌。

分析：中国斡旋获“全球南方”支持 G7难说服各国捍卫乌克兰

彭博社的分析指出，这些互动表明，在中国对乌克兰问题提出含糊的12点停火建议后，中国的斡旋努力得到了饱受能源与粮食涨价冲击的“全球南方”（Global South，指中低收入国家，地理位置多在南半球）的支持，使G7更难说服世界各国共同捍卫乌克兰。

不过，英国一高官接受彭博社访问时说，G7的努力是成功的，因为期望印度或巴西突然也制裁俄罗斯或向乌克兰运送武器是不现实的，此次峰会是G7重视全球南方的转折点，也是为了协调一致，以对抗中俄要利用中间国家的反帝国主义情绪来建立反西方联盟的企图。

然而，G7的长期目标仍是说服主要新兴经济体帮助落实对俄罗斯的制裁。知情者透露，G7的策略是避免向受邀嘉宾施压，或要他们谴责俄罗斯总统普京和切断与俄国的经济联系，而是强调须要维护全球规则，比如“不要入侵邻国”。

美国国家安全顾问沙利文说，用“施压”来形容拜登总统、卢拉、莫迪和其他领导人的互动是错误的。美国的目标只是要强调这些外国领袖对于支持“主权与领土完整”的原则方面可以扮演“建设性角色”。

这也是G7领导人反驳中国停战呼吁的首要考量，认为中国提议停火实质上将保全俄军的战果。泽连斯基已拒绝了中国的提案，G7领导人则强调，任何不包括俄罗斯撤军的方案都是行不通的。