俄罗斯开始把核武器运入白罗斯

（莫斯科／东京综合电）俄罗斯已开始把核武器运到白罗斯境内，启动在白罗斯部署战术核武器的计划。这是自1991年苏联解体以来，莫斯科首次在境外部署核武器。

俄罗斯此举引起国际关注，担心可能引发核冲突。美国表明会监测俄罗斯转移核武器的情况，并形容莫斯科这么做是不负责任和挑衅的行为。日本也谴责俄罗斯，并宣布对俄实施额外制裁，制裁对象包括军队及建筑和工程部门。

日本内阁秘书长松野博一星期五（5月26日）在例行记者会上说，俄罗斯此举将加剧乌克兰局势。他表明，作为曾在战时遭原子弹轰炸的唯一国家，日本坚决反对俄罗斯的核武部署行动。

在莫斯科访问的白罗斯总统卢卡申科星期四（25日）透露，俄总统普京当天通知他，已签署有关移送核武器到白罗斯境内的政令。不过，当记者询问这些核武是否已运抵白罗斯，他说：“可能。我回国后会去查看。”

俄未证实核武进入白罗斯

克里姆林宫尚未证实此事，也没有对卢卡申科的谈话置评。在白罗斯首都明斯克出席集体安全条约组织（集安组织）成员国国防部长会议的俄防长绍伊古则说，他已和白罗斯防长签署一份文件，涉及在白罗斯储存战术核武器的过程。

普京今年3月25日宣布要在白罗斯部署战术核武器，并指美国几十年来一直在盟友领土上部署战术核武器，因此，俄罗斯这么做并非不寻常。美国拥有大约200件战术核武器，一半部署在欧洲基地。

普京当时强调，莫斯科不会违反《不扩散核武器条约》。白罗斯则回应说，同意俄罗斯在白罗斯境内部署核武器，是为了避免国家受到西方伤害。

白罗斯地理位置特殊，东部与俄罗斯为邻，南部与乌克兰接壤，被视为可让俄罗斯进攻乌克兰的跳板。它又处于俄罗斯与北约对峙的前沿，西部及北部和也是欧盟国家的北约成员国波兰、立陶宛和拉脱维亚接壤，因此，外界认为在这里部署战术核武器，可能会令俄罗斯和欧美的对抗升级。

流亡立陶宛的白罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅指出，俄罗斯这么做不仅会危及白罗斯人的生命安全，还会对乌克兰和整个欧洲构成新的威胁。

白宫：美国尚无须调整核武器战略

不过，美国不认为现阶段有必要调整自身的战略核武器立场。美国白宫新闻秘书皮埃尔说：“我们没有看到任何须要调整核态势的理由……目前也没有任何迹象显示，俄罗斯准备从白罗斯使用核武器。”

美国国务院发言人米勒则说，俄罗斯的行动是“乌克兰被全面入侵一年多来，俄罗斯不负责任行为的最新例子”。他重申了华盛顿的警告，即在冲突中使用化学、生物或核武器将导致“严重后果”，但没有具体说明是什么后果。

另一方面，美国参谋长联席会议主席米利指出，俄军不会在乌克兰取得军事胜利，但也警告，基辅不太可能很快迫使所有俄军撤离。

俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团星期四开始撤离巴赫穆特，把在巴赫穆特的据点移交给俄正规军。美国指责瓦格纳集团利用西非国家马里作为军事物资的转运点，使用假文件等手法规避国际制裁，把武器运到俄罗斯，并宣布对瓦格纳集团在马里的负责人实施制裁。