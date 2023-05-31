美指中国战机逼近挑衅拦截 中国反指美抵近侦察威胁国安

（华盛顿综合电）中美军机时隔近半年再次发生拦截事件。美国印太司令部星期二（5月30日）说，一架中国歼-16战斗机上星期五（26日）在拦截一架美国空军RC-135侦察机时，做出没有必要的挑衅动作，直接飞到RC-135前方，迫使美机不得不穿过机尾乱流飞行。

美国侦察机驾驶舱26日录下的视频显示，中国战机从右向左横越美军侦察机飞行路径，美机明显晃动。美国官员说，中国战机当时离美机约400英尺。

美国印太司令部发表声明说，RC-135当时正在南中国海上方的国际空域执行安全和例行任务，操作符合国际法规定。声明强调“美国将继续在国际法允许的范围内，安全和负责任地飞行、航行和运作”。

中国外交部发言人毛宁星期三（31日）在例行记者会上回答媒体的询问时说：“美方长期频繁派舰机对中国进行抵近侦察，严重危害中国国家主权安全，这种挑衅性危险行动是引发海上安全问题的根源。”

她也说：“美方应当立即停止此类危险的挑衅行动。中方将继续采取必要措施坚定维护自身主权安全。”

较早前，中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇发表声明，强调中国对此事件的立场，并呼吁美国停止将责任转嫁给中国。

中国在南中国海与多个邻近国家有主权争端，北京多次表示，美国派军舰和飞机进入南中国海不利于和平。

美国：公布事件时机 无关中国拒两国防长会面

此前一天，美国国防部说，中国已经拒绝美方希望两国国防部长本星期在新加坡香格里拉对话上会面的提议。美国国防部一名匿名高级官员澄清说，公布这次事件的时机与北京拒绝两国防长会面无关。他说，现在才公布是因为解密需要一定程序，而且还要进行外交沟通。

这名官员说，五角大楼不相信这是中国飞行员自作主张拦截，并说这种拦截行动是南中国海、东中国海、台海和其他地方存在的一种普遍行为模式。

美国日前指中国舰机近期有日益诉诸危险的拦截与对峙的趋势。去年12月，一架中国军机飞到美国空军的一架军机不到10英尺的距离，美机不得不规避，以免在国际空域发生碰撞。

中美军机最严重的一次事故发生在2001年，一架美国海军EP-3侦察机在半空中与一架中国战斗机相撞。中国战机坠毁，机上飞行员未被寻获，EP-3降落在海南岛。此事引发中美外交危机，10天后，24名美国机组人员获释。