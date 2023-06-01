面对中俄朝威胁 美日推进军事联盟现代化

（东京法新电）美国防长奥斯汀说，面对中国、朝鲜和俄罗斯的威胁，美国和日本正致力于实现军事联盟现代化。

奥斯汀星期四（6月1日）在东京短暂访问，与日本官员举行双边会谈，之后再前往新加坡参加香格里拉对话。

奥斯汀同日本防长滨田靖一会面前说，美日联盟面对“中国胁迫行为、朝鲜危险挑衅，以及俄罗斯在乌克兰发动残酷战争的共同挑战”。

他补充道：“但我们因共同利益和共同价值观而团结在一起，我们正采取重要步骤，实现美日联盟现代化和加强联盟威慑力。”

奥斯汀提到美国与澳大利亚和韩国的三边合作，以及三方扩大演习和训练的“速度、范围和规模”。

他说，美国和日本军队正变得“具备更多功能、更具韧性和机动性”。他也赞扬日本决定提升反击能力，改善与美国的信息共享。

奥斯汀是在星期三（5月31日）抵达日本。在他抵日数小时前，朝鲜利用联合国决议所禁止的技术，试图发射一颗间谍卫星但以失败告终。

过去一年，平壤更频繁进行导弹试射；日本在应对与中国的岛屿主权争议方面，也面对中国船只与日俱增的施压。

去年，日本公布了一项重大的国防改革计划，承诺到了2027年，要把国防开支提高到国内生产总值的2%，并形容中国为日本“有史以来最大的战略挑战”。