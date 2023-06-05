沙特下月再减产百万桶原油 油价闻声大涨

（维也纳综合电）产油大国沙特阿拉伯星期天（6月4日）宣布，将在7月份把每日原油产量再减少100万桶，以提振持续低迷的油价。沙特表明，尽一切努力来稳定市场，而7月的减产措施可能延长。

据报道，在沙特承诺7月额外减产后，国际市场油价应声大涨。西得克萨斯中质原油上涨近5%至每桶75.06美元，而布伦特原油期货价格上涨至每桶78.47美元。

6月3日至4日，石油输出国组织（OPEC，油盟）与一些非油盟 （“欧佩克+”，OPEC+）产油国在维也纳举行会议，经过艰难谈判，达成减产协议。

今年5月起，沙特已经自愿把每日原油产量减少50万桶，加上这个最新的承诺，两次自愿减产后，到今年7月，沙特每日原油产量将减至900万桶，是自2021年6月以来的最低水平。

沙特能源部长萨勒曼亲王形容此举是“沙特棒棒糖”，并表明将尽一切努力来维持油市稳定。他也指出，这个为期一个月的减产措施可能延长。

目前，油盟+减产总量约为每天366万桶原油，相当于全球需求的3.6%；其中包括去年达成的每日减产200万桶的协议，以及今年4月宣布的自愿减产166万桶。

在刚过去周末的会议上，油盟+成员国也同意，把原定今年底结束的现有减产计划延长至2024年底，并从2024年1月起把每日总产量目标再下调140万桶，至每日4046万桶。

此次会议主要赢家是阿联酋，它的日产量目标将增加约20万桶，达到322万桶。一些非洲成员国的日产量目标则会减少。

据彭博社报道，减产基准的修订是会议上最具争议的一点，一些非洲国家虽然未能实现产出目标，但也不愿意放弃较高的产量配额，以免削弱对外国投资者的吸引力。非洲国家最终同意降低日产量目标，但它们的生产能力须经过独立评估。

油盟+第二大产油国俄罗斯今年不会额外减产，但会和其他成员国一样，把现有减产期限延长至2024年底。

报道：俄罗斯与沙特因减产问题关系紧张

自欧盟禁止成员国进口俄罗斯石油产品以来，俄罗斯转靠亚洲市场，与中东油盟盟友的竞争日益激烈。俄罗斯石油出口量高，也引发未完全遵守减产协议的质疑。

此前有报道称，沙特和俄罗斯因在减产问题上意见分歧而关系紧张，但俄罗斯副总理诺瓦克称：“没有，我们没有分歧，这是一个共同的决定。”

诺瓦克接受俄罗斯24频道访问时说，俄罗斯正在履行减产承诺。他也指出，油盟+会留意各国央行的利率决策以及其他可能影响燃料消费的经济因素，若有必要可能调整决定。

油盟+原油产量占全球总产量的60%左右，它的决策可能对油价产生重大影响。

分析员指出，油盟+的决定表明，它愿意支撑油价与打击投机者。下一次油盟+会议定11月26日举行。