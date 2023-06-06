乌南大水坝被炸决堤 俄乌互指是黑手

（基辅／莫斯科综合电）乌克兰南部一座大型水坝在战火中遭轰炸决堤，洪水倾泻而出，水坝周边数个村庄被淹没。俄军和乌军互指是罪魁祸首。

这座在乌南赫尔松州港口城市新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）的水坝在星期二（6月6日）被炸裂。

俄罗斯任命的赫尔松地区长官阿列克谢延科说，这个水电大坝遭破坏后，下游的水位上升了两米至四米，但各个主要人口中心没有受威胁，只是州内14个沿岸区的2万2000多个居民可能面对洪水威胁。“如有必要，我们准备疏散居民。”

俄罗斯媒体报道，由俄罗斯任命的新卡霍夫卡市长列昂季耶夫说，有300户人家已经疏散。他指乌克兰部队继续炮轰新卡霍夫卡市。乌方则指摧毁大坝的是俄军，目的是要拖慢乌军的攻势。

由于水坝位于扎波罗热核电站附近，乌克兰认为发生核灾难的风险显著上升，但俄方坚持核电站没有受到威胁。

俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）负责人切尔尼恰克说，水坝被炸暂时不会对这个由俄方控制的核电站构成威胁，当局还在留意当地的情况。他在Telegram上说，用以冷却核电站设施的核燃料储存池的水是封闭的，同卡霍夫卡水库的水没有直接接触。

斯托尔滕贝格：炸毁大坝行为令人发指

北约秘书长斯托尔滕贝格说，卡霍夫卡大坝被毁显示俄罗斯在战争中的残酷。他在推特发文说：“今天大坝被毁使成千上万的平民处于危险之中，并造成了严重的环境破坏。这是令人发指的行为，再次凸显了俄罗斯在乌克兰战争中的残酷。”

在乌克兰访问的英国外长克莱弗利星期二受访时说，大坝被毁是由于俄罗斯的侵略而发生的。“我听闻了大坝被炸和发生洪水的报道。现在做任何评估还为时过早，但我们应该记住，这一切发生的唯一原因就是俄罗斯在没有挑衅之下对乌克兰发动了全面侵略……俄罗斯现在最好是立即撤军。”

克莱弗利重申英国将继续向乌克兰提供军事援助。

此前一天，俄外长拉夫罗夫警告，美国F-16战斗机可搭载核武器，如果为乌克兰提供这类武器将导致冲突升级。乌克兰总统泽连斯基一直要求美国等西方国家提供这类先进战斗机，以协助乌克兰发动大反攻以驱逐侵略者。

乌克兰放话要展开大反攻已经多时，但一直不见行动。乌克兰外长库列巴星期一（5日）接受路透社访问时说，乌克兰已有足够武器可进行反攻，但他拒绝透露什么时候行动。他说，最重要的不是几时开始反攻，而是乌克兰最终必须取得胜利。

美国参谋长联席会议主席米利接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时也说，乌克兰做了非常充分的准备，但现在还无法确定战事会如何发展。

CNN引述知情者报道，乌克兰在俄境内建立了一个特工和支持者网络，并开始为他们提供无人机，准备展开破坏行动和袭击。

乌方发言人暗示 俄境内将发生无人机袭击事件

乌克兰安全部门发言人也暗示，俄境内接下来会继续发生神秘的爆炸与无人机袭击事件。

在战争前线，俄军星期二称挫败了乌克兰在顿涅茨克发动的另一次大攻势，摧毁乌军超过百辆坦克和装甲车，折损敌军多达1500人。

基辅没有对俄方的这个说法做出回应，媒体也无法独立核查其真实性。

不过，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团首脑普里戈任质疑俄方的说法，反指俄军丢失了巴赫穆特附近一个村庄控制权。他还说，按俄方现在所使用的战术，俄军在今后两个星期将遭遇更多挫折。