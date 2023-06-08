普京：西方授意乌克兰炸水坝 导致冲突升级 订户 李秈霓发布 / 发布 / 2023年6月8日 11:22 PM 乌克兰赫尔松州的卡霍夫卡水坝星期二（6月6日）被炸，大水淹没下游地区，截至星期四（8日），灾区仍是一片汪洋。（路透社） 卡霍夫卡水坝被炸后，水库水位急剧下降，出现大量死鱼。（路透社）字体大小:小中大俄罗斯总统普京称，乌克兰南部赫尔松州卡霍夫卡水坝被炸，那是乌克兰受西方指使干下的“野蛮”战争罪行；他说，因为这一事件，西方与莫斯科的冲突升级。美国和其他盟友还在评估谁该负责，但德国已把矛头指向莫斯科，称它的目的是阻止乌军的反攻行动。克里姆林宫星期三（6月7日）说，普京当天和土耳其总统埃尔多安通电话时指乌克兰在西方授意下，“对敌对行动的升级进行危险押注、犯下战争罪行、公开使用恐怖手段，并组织对俄罗斯领土的破坏行动”。普京称：“一个明显的例子是摧毁赫尔松州的卡霍夫卡水电站，这造成了大规模的环境和人道灾难。”请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 乌克兰 俄乌战争 水坝 俄罗斯 战争罪 美国安官员：和解努力仍不确定 中美重新接触仍处早期阶段 夏威夷基拉韦厄火山再度喷发“势头强劲”