普京：西方授意乌克兰炸水坝 导致冲突升级

俄罗斯总统普京称，乌克兰南部赫尔松州卡霍夫卡水坝被炸，那是乌克兰受西方指使干下的“野蛮”战争罪行；他说，因为这一事件，西方与莫斯科的冲突升级。美国和其他盟友还在评估谁该负责，但德国已把矛头指向莫斯科，称它的目的是阻止乌军的反攻行动。

克里姆林宫星期三（6月7日）说，普京当天和土耳其总统埃尔多安通电话时指乌克兰在西方授意下，“对敌对行动的升级进行危险押注、犯下战争罪行、公开使用恐怖手段，并组织对俄罗斯领土的破坏行动”。

普京称：“一个明显的例子是摧毁赫尔松州的卡霍夫卡水电站，这造成了大规模的环境和人道灾难。”