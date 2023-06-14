普京：俄军品产量激增 但仍缺乏先进武器

（基辅综合电）白罗斯总统卢卡申科称，白罗斯已开始接收俄罗斯战术核武器，其中一些的威力是美国1945年在日本广岛和长崎投下的原子弹的三倍。俄罗斯总统普京同日说，俄国已大幅增加武器产量，但仍缺乏足够的先进武器。

白罗斯国家通讯社星期二（6月13日）晚上在Telegram发布消息，卢卡申科接受俄罗斯第一频道访问时说：“我们从俄罗斯那里接收了导弹和炸弹，这些炸弹的威力是（投在）广岛和长崎原子弹的三倍。”

卢卡申科称，白罗斯拥有许多苏联时期遗留下来的核储存设施，现在已经修复其中的五六个。对于俄罗斯保留核武器控制权，白罗斯无法迅速使用这些武器的说法，卢卡申科说，“随时”都能和普京通电话。

普京今年3月宣布要在白罗斯境内部署俄罗斯战术核武器，引起美国和盟友的批评。

卢卡申科称，此举能对潜在的侵略者起到威慑作用。“我们一直是（西方的）目标。他们从2020年起就想要把我们撕成碎片。至今还没有人与拥核国作战。”

白罗斯与立陶宛、拉脱维亚和波兰这三个北约成员国接壤。卢卡申科多次指责西方试图把他拉下台。

卢卡申科：若白罗斯遭侵略 将介入俄乌冲突

另据俄罗斯塔斯社（TASS）报道，卢卡申科星期三（14日）称，若白罗斯受到侵略，它将介入俄乌冲突。

普京星期二罕见地承认，在乌克兰作战的俄罗斯部队缺乏足够的先进武器。目前，乌克兰正在盟友支持下发起新一轮反攻。

普京当天会见俄罗斯记者和军事博客时说：“我们显然缺乏很多东西——高精度弹药、通信设备、无人机。我们有这些东西，但数量不足。”

普京指出，如今俄罗斯基本武器装备的产量是一年前的2.7倍，军队急需品产量更是之前的10倍，但尽管国内许多国防工厂全天候赶工，俄军还需要更多。“我们需要现代反坦克武器，我们需要现代坦克。”

他也透露，自上周乌克兰展开反攻行动以来，俄军已损失54辆坦克，这是克里姆林宫首次承认如此大的战损。但普京坚称乌克兰反攻行动未能取得成功，指乌军已失去160辆坦克，并遭受“灾难性”的人员伤亡。

俄或退出与乌达成的黑海粮食协议协议

普京还说，俄罗斯考虑退出与乌克兰达成的黑海港口农产品外运协议。“俄罗斯支持这项协议，是为了支持发展中国家，并解除对俄罗斯农业的制裁。但我们再次受骗，我们在思考可以如何摆脱这项所谓的粮食运输协议。”若俄罗斯拒绝延长期限，协议将在7月17日到期。

乌克兰副防长马利亚尔星期三通报，在极其激烈的战斗中，乌军反攻持续取得小幅进展。过去一天，乌军在东部巴赫穆特市附近的多个地区前进200至500米，并朝东南部扎波罗热市方向推进300至350米。

俄国防部则说，过去24小时，乌军试图在顿涅茨克州和扎波罗热州发起进攻，但没有成功，并蒙受惨重损失。

乌克兰官员星期三说，俄罗斯连夜对黑海港口城市敖德萨和东部顿涅茨克州发动导弹攻击，击中一座零售连锁店货仓与多栋私人住宅，导致至少六人死亡。

另外，美国星期二宣布，再向乌克兰提供总值3亿2500万美元的军事援助。美国国务卿布林肯说，这批援助包括用于海马斯（HIMARS）高机动性炮兵火箭系统的弹药、反坦克武器、装甲车与其他设备。