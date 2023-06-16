全球6月初平均气温破同期纪录 今年或历来最热

（巴黎／纽约综合电）全球本月初的平均气温创下欧盟有气候监测记录以来的同期最高温，“大幅”超越之前的纪录，也首次在6月份比工业化前水平高1.5摄氏度以上。气候持续变暖，加上厄尔尼诺现象再现，今年恐怕会成为历来最热的一年。

据隶属欧盟的哥白尼气候变化服务局（C3S）星期四（6月15日）发出的报告，本月头几天的全球平均地表气温大幅超越ERA5（欧洲中期天气预报中心对全球气候的第五代大气再分析数据集）的6月初纪录。

C3S副主任伯吉斯说：“全球刚刚经历了有记录以来最暖的6月初。今年5月的气温也只比有记录以来最热的5月份低不到0.1摄氏度。”

C3S的一些记录可以追溯至1950年。这个机构指出，刚过去的6月8日至9日，全球日均气温比往年同期高约0.4度。

近年春冬季多次打破全球暖化上限

此外，6月初的全球气温比工业化前水平高出1.5度以上，超过2015年《巴黎协定》对全球暖化所设的上限。6月7日至11日，全球日均气温处于或高于1.5度的临界值，6月9日当天更比工业化前水平高出1.69度。

近年来，1.5度的上限已多次在春冬两季被打破，但在6月份还是第一次。伯吉斯说，要避免气候危机导致更严重的后果，即使是极微小的变化也不可轻视。

除了地表气温创纪录，海水温度也持续上升。

美国国家海洋和大气管理局（NOAA）星期四发布全球气候月度报告，指出今年5月份全球海洋温度创下历来同期新高。这与C3S日前宣布的一样。

洛杉矶加州大学气候学家斯温将海洋升温归咎于气候变化、厄尔尼诺现象、2022年南太平洋的洪加汤加—洪加哈派海底火山喷发等。

NOAA气候学家毕洛塔对记者说，综合来看，今年5月陆地和海洋的温度是有记录以来的第三高，表面温度比20世纪的平均水平高出约0.97度。

厄尔尼诺将持续增强至明年初

NOAA上周宣布，厄尔尼诺现象已出现，并将持续增强直至明年初。厄尔尼诺是太平洋赤道中东部海域水温异常升高而引起的一种气候现象，通常持续九至12个月，平均每两年至七年出现一次，上次是在2018年至2019年。

史上最热年份多发生在厄尔尼诺出现期间，科学家担心今明两个夏季的陆地和海洋温度可能再创新高。C3S报告说：“随着厄尔尼诺持续酝酿，有充分理由可预期未来12个月，全球平均气温将再度超出工业化前水平1.5摄氏度以上。”

气候科学家指出，至今情况的发展与全球暖化加剧的趋势相符，因此今年有可能取代2016年，成为历来最热的一年。

联合国秘书长古特雷斯星期四警告，全球为应对气候变化所作的努力远不足够，目前的气候政策将导致平均气温在本世纪末上升至比工业化前水平高出2.8度。

他说，各国在履行应对气候变化的承诺方面偏离正轨，各国之间也缺乏信任、支持与合作。“我们正睁着眼奔向灾难……是时候警醒起来，加强行动力了。”