冷战后首次 北约拟防御计划防俄国发动攻击

（布鲁塞尔／基辅综合电）北大西洋公约组织正在拟订冷战结束后的首个整体防御计划，主要为了应对俄罗斯可能发动攻击。不过据官员透露，由于土耳其的反对，初步审议未能达成共识。

北约成员国的国防部长星期五（6月16日）开始在布鲁塞尔参与两天会议，对这个冷战结束后的首个整体防御计划进行审议。

这个防御计划标志着北约的根本性转变。过去几十年来，北约只参与过在阿富汗和伊拉克的较小规模战事，而认为后苏联时代的俄罗斯不再构成威胁，因此没必要制定大规模的防御计划。可是，去年2月俄罗斯挥军入侵乌克兰后，形势大变。北约如今警告，由于同莫斯科等对手随时可能爆发冲突，因此必须做好一切准备，包括指导成员国如何强化部队和后勤。

不满一些地理位置措辞 土耳其拒绝接受计划

据知，上述整体防御计划的文件长达数千页，详细说明如何应对俄罗斯的袭击。北约秘书长斯托尔滕贝格当天说，各国部长在布鲁塞尔的会议上审查了防御计划，并且接近达成一致。

不过，一名外交官透露，土耳其不满计划中一些有关地理位置的措辞，所以拒绝接受。

土耳其驻北约外交使团表示，盟友之间的磋商和评估仍在持续，此时对北约的机密计划置评是错误的。

美国一名高级官员则向路透社说：“虽然今天未能正式批准这些区域计划，但我们预计这些计划会是7月维尔纽斯峰会一系列会议成果之一。”

北约各国首脑下月中旬将在立陶宛首都维尔纽举行峰会。

泽连斯基：俄军撤出后才可能展开和谈

在俄乌战争方面，乌克兰总统泽连斯基星期五同到访的非洲国家领导人会谈后重申，只有俄军撤出，乌克兰才可能与俄罗斯展开和谈。

乌克兰总统泽连斯基（左）在联合记者会上重申要俄罗斯撤军的立场。南非总统拉马福萨（右）则呼吁俄乌双方缓和冲突。（法新社）

泽连斯基在联合记者会上说，如果现在与俄罗斯谈判只是冻结战争、冻结痛苦和磨难。“我们需要的是真正的和平，因此俄军必须真的从我们的领土撤走。”

非洲代表团由南非、塞内加尔、埃及、赞比亚和科摩罗五国的领导人和高官组成。他们到基辅劝和，并表达对这场战争对非洲大陆造成影响的担忧，尤其是谷粮供应受干扰，价格持续上升。

可是，就在非洲代表团飞抵基辅后不久，空袭警报声响彻全市，迫使代表团一行躲进防空壕。

泽连斯基说，基辅在代表团抵步时也遭遇导弹袭击，只能证明俄总统普京控制不了他的军队，或者他个人“不理性”。

乌克兰外长库列巴也说：“俄罗斯的导弹向非洲传达了一个信息：俄罗斯要的是更多的战争，而不是和平。”

非洲代表团在走访基辅之后，星期六将到俄罗斯第二大城市圣彼得堡与普京会面。

俄外长拉夫罗夫星期五在圣彼得堡国际经济论坛上，针对美欧计划向乌克兰提供F-16战斗机做出回应，指俄方已向美方发出非常严肃的外交照会。

他说，如果看到F-16战机在乌克兰上空飞行并对俄构成威胁，俄方将在“军事技术上”做出回应。