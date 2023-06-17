冷战后首次 北约拟防御计划防俄国发动攻击

蔡添成

更新 /
更新 / 2023年6月18日 7:00 AM
发布 /
发布 / 2023年6月17日 9:20 PM
乌克兰总统泽连斯基（右三）与赞比亚总统希奇莱马（右起）、南非总统拉马福萨、科摩罗总统阿苏马尼、塞内加尔总统萨勒和埃及总理马德布利星期五一起在乌克兰首都基辅出席新闻发布会。（彭博社）
乌克兰总统泽连斯基（右三）与赞比亚总统希奇莱马（右起）、南非总统拉马福萨、科摩罗总统阿苏马尼、塞内加尔总统萨勒和埃及总理马德布利星期五一起在乌克兰首都基辅出席新闻发布会。（彭博社）

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（布鲁塞尔／基辅综合电）北大西洋公约组织正在拟订冷战结束后的首个整体防御计划，主要为了应对俄罗斯可能发动攻击。不过据官员透露，由于土耳其的反对，初步审议未能达成共识。

北约成员国的国防部长星期五（6月16日）开始在布鲁塞尔参与两天会议，对这个冷战结束后的首个整体防御计划进行审议。

这个防御计划标志着北约的根本性转变。过去几十年来，北约只参与过在阿富汗和伊拉克的较小规模战事，而认为后苏联时代的俄罗斯不再构成威胁，因此没必要制定大规模的防御计划。可是，去年2月俄罗斯挥军入侵乌克兰后，形势大变。北约如今警告，由于同莫斯科等对手随时可能爆发冲突，因此必须做好一切准备，包括指导成员国如何强化部队和后勤。

不满一些地理位置措辞 土耳其拒绝接受计划

据知，上述整体防御计划的文件长达数千页，详细说明如何应对俄罗斯的袭击。北约秘书长斯托尔滕贝格当天说，各国部长在布鲁塞尔的会议上审查了防御计划，并且接近达成一致。

不过，一名外交官透露，土耳其不满计划中一些有关地理位置的措辞，所以拒绝接受。

土耳其驻北约外交使团表示，盟友之间的磋商和评估仍在持续，此时对北约的机密计划置评是错误的。

美国一名高级官员则向路透社说：“虽然今天未能正式批准这些区域计划，但我们预计这些计划会是7月维尔纽斯峰会一系列会议成果之一。”

北约各国首脑下月中旬将在立陶宛首都维尔纽举行峰会。

泽连斯基：俄军撤出后才可能展开和谈

在俄乌战争方面，乌克兰总统泽连斯基星期五同到访的非洲国家领导人会谈后重申，只有俄军撤出，乌克兰才可能与俄罗斯展开和谈。

乌克兰总统泽连斯基（左）在联合记者会上重申要俄罗斯撤军的立场。南非总统拉马福萨（右）则呼吁俄乌双方缓和冲突。（法新社）

泽连斯基在联合记者会上说，如果现在与俄罗斯谈判只是冻结战争、冻结痛苦和磨难。“我们需要的是真正的和平，因此俄军必须真的从我们的领土撤走。”

非洲代表团由南非、塞内加尔、埃及、赞比亚和科摩罗五国的领导人和高官组成。他们到基辅劝和，并表达对这场战争对非洲大陆造成影响的担忧，尤其是谷粮供应受干扰，价格持续上升。

可是，就在非洲代表团飞抵基辅后不久，空袭警报声响彻全市，迫使代表团一行躲进防空壕。

泽连斯基说，基辅在代表团抵步时也遭遇导弹袭击，只能证明俄总统普京控制不了他的军队，或者他个人“不理性”。

乌克兰外长库列巴也说：“俄罗斯的导弹向非洲传达了一个信息：俄罗斯要的是更多的战争，而不是和平。”

非洲代表团在走访基辅之后，星期六将到俄罗斯第二大城市圣彼得堡与普京会面。

俄外长拉夫罗夫星期五在圣彼得堡国际经济论坛上，针对美欧计划向乌克兰提供F-16战斗机做出回应，指俄方已向美方发出非常严肃的外交照会。

他说，如果看到F-16战机在乌克兰上空飞行并对俄构成威胁，俄方将在“军事技术上”做出回应。

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