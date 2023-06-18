非洲提10点和平建议 俄乌皆反应冷淡

（莫斯科综合电）南非总统拉马福萨星期六（6月17日）当面告诉俄罗斯总统普京，俄乌战争必须停止。普京虽表示有兴趣探讨非洲提出的10点和平建议，但指许多建议受到西方误导，包括采用国际公认的俄乌边界。此前一天，乌克兰总统泽连斯基也对这个和平方案泼冷水，坚持俄罗斯必须先撤军，才可能开始和谈。

俄：任何和平协议须接受乌五州已并入俄联邦

普京星期六在圣彼得堡康斯坦丁宫会见非洲七国代表团。拉马福萨告诉普京，代表团希望俄乌结束战争，并指出：“这场战争必须……通过谈判和外交途径获得解决。”

普京则说：“我们欢迎非洲朋友对乌克兰危机采取的平衡立场。我们愿意与所有希望依据公正和尊重各方合法利益的原则来实现和平的人进行建设性对话。”

不过，他对代表团提出的和平方案的部分内容，包括以国际公认的边界为前提表示质疑。他称，俄方从来没有拒绝和乌方谈判，但任何和平协议都必须接受乌克兰五州已并入俄联邦的“新事实”。

他也再度把战争归咎于乌克兰和西方，称它们早在俄罗斯对乌克兰展开特别军事行动前就已挑起冲突。

普京：全球粮价飙涨是西方造成

俄罗斯总统普京（左）星期六在圣彼得堡康斯坦丁宫会见非洲国家代表团，讨论非洲国家提出的和平建议。（法新社）

针对非洲对全球粮食危机的担忧，普京称，全球粮价飙涨是西方造成的。他说，俄罗斯过去一年允许从乌克兰黑海港口出口粮食，非洲国家面临的高粮价问题却没有缓解，因为这些谷物大多流向富裕国家。

非洲代表团由南非、塞内加尔、科摩罗和赞比亚领导人，以及乌干达、埃及和刚果共和国高级官员组成。此行旨在调解乌克兰战争，以及表达对这场战争所带来的影响，尤其是对粮食供应短缺和涨价的担忧。

代表团向俄乌提出10点和平建议，包括通过外交手段达成和平谈判、缓和冲突、尊重各国主权、为所有有关国家提供安全保障、让农产品能够自由通过黑海出口、把战犯和受战争影响的儿童送回原来所属国家等。

代表团赴俄罗斯前，在乌克兰首都基辅会见了泽连斯基。泽连斯基表明，俄军必须撤出所占领的乌克兰领土，俄乌才能展开和谈。

俄外长：赞同非洲和平方案“主要方法”

俄罗斯外长拉夫罗夫星期六说，莫斯科赞同非洲和平方案的“主要方法”，但克里姆林宫发言人佩斯科夫指出，任何和平倡议都“难以实现”。

佩斯科夫说，普京有兴趣探讨非洲的提议，并会继续和非洲国家对话。拉夫罗夫透露，泽连斯基没有托非洲代表团代他向普京传话。

埃及总理马德布利说，非洲国家将继续努力寻求俄乌冲突的解决方案。他指出，俄乌若停火，将为双方展开认真谈判铺平道路。

非洲国家对俄乌冲突立场分歧，一些国家站在乌克兰一边，一些国家倾向于支持俄罗斯，另一些则选择保持中立。

非洲代表团的劝和之旅未能取得突破并不令人意外。分析员指出，目前俄乌双方都相信自己能赢得这场战争，使劝和促谈越来越困难。

《纽时》：乌水坝本月决堤很可能是俄方所为

另外，《纽约时报》调查显示，乌克兰赫尔松州卡霍夫卡水坝本月早些时候决堤，很可能是俄方所为。

《纽时》星期五（16日）引述工程师和爆破专家报道：“证据显示，水坝是被掌握控制的一方，即俄罗斯引爆炸毁的。”

协助乌克兰调查工作的国际法律专家同日指出，初步调查显示，水坝“极有可能”是被俄罗斯放置的炸弹所摧毁。

乌克兰内政部星期六晚说，水坝决堤引发的水灾已造成至少16人死亡，还有31人失踪。俄罗斯官员则说，赫尔松州俄控地区有29人死亡。