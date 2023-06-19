瑞典国会：被俄入侵可能性不可排除

（斯德哥尔摩／巴黎综合电）瑞典国会国防委员会警告，不能排除俄罗斯对瑞典发动军事攻击的可能性。

俄乌战争或升级为侵略他国 及用核武等重型武器

由瑞典跨党派国会议员组成的国会国防委员会星期一（6月19日）发表报告，指俄乌战争可能升级为对其他国家的攻击，而且可能使用核武器或其他大规模杀伤性武器。“因此，瑞典须要根据俄罗斯在未来很长一段时间构成的威胁，来设计本身的安全政策并调整防御措施。”

这个获得安全专家协助的委员会也报告说，俄罗斯已进一步降低了动用军事力量的门槛，而且能够接受很大的政治与军事风险。它有能力通过空军、海军、长程武器或核武器攻击瑞典。

俄罗斯去年2月侵略乌克兰后，瑞典马上加强国防能力，并申请加入北约，但至今未获得土耳其和匈牙利核准。

据知情者透露，这份报告列出的瑞典新防卫准则是以加入北约为基础，而不再主要依赖与其他北欧国家以及欧盟合作。

瑞典同大多数西方国家一样，在冷战结束后缩减国防开支，到近年才有所增加，并要在2026年达到北约定下的占国内生产总值（GDP）2％的目标。

专家：俄对乌无人机和导弹攻击 暴露欧洲空防缺口

军事专家认为，俄军出动大量无人机和导弹攻击乌克兰，暴露了欧洲国家的空防缺口。由于空防系统和导弹都不足，西方难以在短程或远程防御上回应乌克兰的支援索求。

美国战略与国际问题研究中心高级顾问坎西安说，近年来越来越多国家取得巡航导弹、短程弹道导弹和无人机，北约国家因此重新注重空防建设。

他说：“它们开始（采购）了，但基本上没走太远……再过五年，我想会有更多（的装备），但就现在来说，还无法帮到乌克兰。”

专家指出，欧洲国家要填补空防能力的缺口，不仅困难、费时，而且成本高昂。

德国政府已拨出一笔1000亿欧元（约1460亿新元）的专款，计划在未来几年用于重建国防部队，其中50亿欧元将用于空防。法国计划在2030年前投入的空防预算跟德国相当。

航空咨询公司AeroDynamic Advisory的董事经理阿波拉菲亚说，在目前举行的巴黎航空展上，空防系统会是焦点。

他接受法新社访问时说：“你会看到很多关于导弹生产能力的讨论。导弹市场无疑是增长最快的空防领域，可是制造商就是跟不上。”

德领导欧洲之盾计划被指不够重视欧洲技术

去年，以德国为首的17个欧洲国家展开“欧洲之盾”（Euro Sky Shield）计划，联合采购短程、中程及长程导弹，共同强化欧洲的空防能力。法国、意大利和波兰因为对其中的具体做法存有分歧，没有参与。法国的国会议员就批评“欧洲之盾”过于推销美国与以色列的产品，而对欧洲的技术不够重视。

柏林智库SWP最近也发表报告，指这个由德国主导的计划选择美国和以色列的技术，而不是欧洲的技术，与加强欧洲工业和防御技术基础的目标相抵触。“德国的建议没有充分考虑欧洲的安全利益，未能说服合作伙伴，在战略、军事、工业和经济层面留下许多悬而未决的问题”。

法国政府配合巴黎航空展，要求欧洲各国部长出席一项空防会议，试图化解彼此的分歧。

法国一外交官说：“德国提出了一项工业协议，现在法国提出一项战略举措，那就是，欧洲要拥有空防能力自主，拥有欧洲的装备。”