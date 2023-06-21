乌克兰重建国际会议伦敦召开 英国承诺长期支援

（伦敦综合电）英国、欧洲联盟和美国星期三（6月21日）在乌克兰重建会议上承诺为乌克兰提供更多资金，尤其是英国将在未来三年内向乌克兰提供30亿美元（约40亿新元）的世界银行贷款担保以及3.05亿美元的双边援助，以扶持乌克兰重要的公共服务，协助它反击俄罗斯的侵略。

来自61个国家的1000多名政要、企业界领袖，以及投资者出席由英国和乌克兰政府合办的第二场会议。第一场会议去年7月在瑞士卢加诺举行，以协助乌克兰重建。

英国：俄乌战争以来 乌克兰GDP已损失29%

英国首相府指出，自去年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰的国内生产总值（GDP）已损失29%。英国的支持将帮助乌克兰获得重要的世界银行贷款，以强化学校和医院等重要的公共服务。

英国首相苏纳克告诉与会代表，乌克兰总统泽连斯基着眼于未来，并“决心推动改革以变得更加开放、更加透明，并为投资做好准备……因此，我们将与我们的盟友一起继续支持乌克兰进行防御和反攻。”

首相府说，来自38个国家的400多家公司承诺支持乌克兰的复苏和重建。这些企业的年收入合计约1.6万亿美元。包括维珍、赛诺菲、飞利浦、现代，以及花旗在内的多家跨国公司签署了支持乌克兰复苏的商业契约，以推动贸易、投资和专业知识共享。

英国一直是乌克兰抵御侵略的主要支持者之一。苏纳克宣布，英国将启动“战争保险伦敦会议框架”，与保险企业就风险管理进行合作，以提高投资者信心，满足乌克兰长远的需求。

英国起初将提供2000万英镑用于重建项目，并另外提供2.5亿英镑的发展资金，其中略过半的资金将用于通过联合国和红十字会等机构提供人道主义支持，帮助前线社区。

美国将提供乌克兰13亿美元新经济援助

美国国务卿布林肯在会上宣布，美国将向乌克兰提供13亿美元的新经济援助。他说：“我们齐聚这里是为了帮助乌克兰重建——重建生活，重建国家，重建未来。”

此前，美国为乌克兰制定“新的、强有力的”一揽子援助计划。美国国防部星期二宣布，由于会计错误，估计过去两年向乌克兰提供的弹药、导弹和其他设备的价值高估了62亿美元，这意味着五角大楼可把这笔款项拨入未来的军援资金。

在战事方面，乌克兰军事情报部门首长布达诺夫（Kyrylo Budanov）星期二指责俄罗斯在扎波罗热核电站反应堆的冷却池放置地雷。

这个有六个反应堆的核电站为欧洲最大核电站，俄军入侵初期便控制了这个核电站。布达诺夫在电视节目中说，在那段时间，核电站的地雷增加了，冷却池也埋了地雷。

交战双方多次互指对方炮击核电站和周边地区，国际社会试图在核电站周围建立非军事区的努力没有成功。