【世界大解说】热浪越来越“热” 谁要付出最大代价？

热！热！热！全球各地今年再次迎来破纪录热浪，我们“热”在其中，被迫接受炎炎高温的“烤”验。面对气温飙升，人们使出各种降温妙招——吃冰淇淋、喝冰水、躲在室内吹冷气。这些对我们来说理所当然，但是对一些人而言，却是一种奢侈。热……凸显哪些不平等？为高温付出高昂代价的又是谁？

视频内容：

0:43 破纪录热浪席卷全球 1:18 到底多热才算热浪？

1:18 到底多热才算热浪？

1:49 为什么会出现热浪？

2:42 热浪给谁造成高昂代价？

6:05 未来是不是只会更热？

什么是热浪？

热浪指的是一个地区的天气在某时间段内，持续出现高于历史平均水平的温度。不同国家和区域因为地理位置和气候环境不同，对热浪的定义不一。在英国，一般是气温连续三天超过25至28摄氏度；在中国则是连续三天超过35摄氏度。

热浪如何形成？

1. 大气中的高气压压迫热气流下沉

2. 在地面盘旋的热气流逐渐蒸发地面的湿气

3. 地面高温无法有效散热，热气流不断被“锁”在地面

4. 地面出现持续高温，形成热浪

图 / 林玲莉

热浪越来越热

今年4月起，热浪陆续袭击世界各地。亚洲迎来史上最严重的热浪，印度、泰国、越南等国气温直飙45摄氏度。南欧和非洲北部也提前迎来热浪，西班牙、葡萄牙和阿尔及利亚的气温同比高出20摄氏度，预计到了夏天，高温还会加剧。

印度多地遭受高温热浪，数百万人面临中暑和热衰竭风险，户外工作者也被迫顶着高温劳作。（路透社）

孟加拉温度飙升至近41摄氏度，人们到河里游泳解暑。（路透社）

红十字会与红新月会国际联合会在2022年发布的报告指出，热浪是最致命的天气相关灾害，在2010至2019年期间造成全球7万人死亡。今年6月，印度北部人口最多的哈尔邦和北方邦在三天内已有至少98人因高温死亡，还有数百万人面临中暑和热衰竭风险。

热浪不仅危害人类健康，也会造成林火肆虐、土地干涸、水电短缺，严重影响农业和粮食生产，重挫国家经济发展。

热浪给谁造成高昂代价？

高温热浪带来的灾害冲击全球，首当其冲的是发展中国家和弱势人口。这些国家缺乏完善的基础设施、医疗设备和降温系统来抵御高温，也无法有效应对热浪所造成的负面影响。

研究指出，过去十年来，全球低收入地区的热浪人口暴露度最大，与高收入地区相比高出40%。这些低收入地区包括非洲和东南亚一些国家，受灾人数约24亿，他们平均每年忍受13天的热浪。

泰国在4月份多地气温突破40摄氏度，当地气象局发布高温警告，呼吁公众采取措施防中暑。（法新社）

国立教育学院人文与社会学科教育学部王靖宇助理教授接受《世界大解说》采访时说，发展中国家和弱势人口往往因为热浪的灾害而陷入一个恶性循环。

“发展中国家面对减少炭排放量压力，被迫放缓经济增长，基础设施的强化受限，面对气候变化和热浪显得更脆弱，负面影响也会被进一步放大。”

全球经济在极端高温的影响下已经损失至少5万亿美元，而低收入国家的损失比高收入国家严重。

作为东南亚第三大大米出产国，越南每年因为极端气候损失约24亿美元。据世界银行估计，到了2050年，越南的损失可能超过4000亿美元，占国内生产总值的12%。

图 / 林玲莉

越南的主要水稻产区位于湄公河三角洲。那里生产全越南一半的大米，95%的出口大米，占了农业国内生产总值三分之一。气候变化、热浪和其他人为因素导致湄公河三角洲河口的排水量减少，直接影响下游的水稻灌溉，使农业产量受挫。

农业产量削减，农民收入减少，直接影响越南经济和当地粮食价格，层层连锁反应甚至威胁全球的粮食安全，没有人能幸免于热浪的灾害。

根据世界气象组织5月发布的最新消息，全球气温在未来五年内可能会创新高。随着全球暖化和气候变化持续加剧，热浪只会更频繁，也更极端。

要弥合“热”所造成的不平等并非易事，发达国家与发展中国家需要同舟共济，共享资源，以找到符合全人类利益的解决方案。