瓦格纳集团兵变的一天中都发生了什么？

（莫斯科／基辅综合电）俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团首脑普里戈任发动兵变，至《联合早报》截稿时间，瓦格纳部队已经北上，向首都莫斯科前进。俄总统普京指普里戈任叛国，首都莫斯科和多个地区早已提高戒备，战斗或一触即发。

当地时间星期六（6月24日）早上，普里戈任发布讲话称，已控制俄罗斯南部的罗斯托夫（Rostov）。几个小时后，在罗斯托夫北部的利佩茨克州（Lipetsk）的州长阿尔塔莫诺夫说，瓦格纳部队正在“穿越”利佩茨克地区。利佩茨克州首府位于莫斯科以南420公里处。

俄罗斯反恐委员会已在莫斯科及周边地区实施反恐行动，莫斯科市长索比亚宁已宣布莫斯科进入反恐状态，俄罗斯其他地方也加强戒备，一些地方已经限制人们出行。这些部署是要阻止瓦格纳部队向莫斯科挺进。

普京的发言人坚称，总统普京身在克里姆林宫，并没有离开莫斯科。

普京星期六向全国发表电视讲话时说，瓦格纳发动兵变是叛国行为，警告所有参与叛国行动的人都将被视为叛徒，并遭到严惩。他也呼吁全国团结，称不会让国家爆发内战，并且承诺保护人民的生命与安全。

普里戈任随后通过音频反击，指普京称他为叛徒“是大错特错”。他说：“我们不希望这个国家继续生活在腐败和谎言中。我们是爱国者，反对我们的人，就是那些狐群狗党的追随者。”

普里戈任指控俄军事领导层下令袭击瓦格纳集团兵营，造成其部队大量人员死亡，誓言要推翻俄军领导层。

普里戈任宣布已动员2万5000名瓦格纳战斗人员，要对俄军发动“全面反击”，并称已经占领罗斯托夫的军事总部。早前也有消息说，瓦格纳占领了莫斯科以南约500公里外沃罗涅日市（Voronezh）的所有军事设施。

普里戈任说，他和2万5000名战士“已做好赴死的准备”，并称他们是为俄罗斯人民而牺牲。

普里戈任曾是普京的盟友，但近几个月来与莫斯科的争执日益激烈。

俄罗斯最大社交网络平台屏蔽普里戈任信息

俄国防部发表声明说，所有以普里戈任名义在社交媒体上传播的关于俄国防部袭击瓦格纳后方营地的指控，都是虚假信息。监管机构也下令俄最大的社交网络在平台上屏蔽普里戈任的消息。

车臣领袖卡德罗夫星期六发表声明说，他的部队已准备好帮助镇压普里戈任的兵变，并称会在必要时采取严厉手段。

乌克兰总统泽连斯基在社交媒体说，“俄罗斯的弱点是明显的、全面的弱点。俄军和雇佣兵待在我们土地上的时间越长，给自己造成的混乱、痛苦和问题就会越多。”

路透社分析指出，此次内讧可能是普京下令入侵乌克兰以来面对的最大国内危机。

莫斯科智库R.Politik创始人斯坦诺瓦娅说，俄罗斯当局要镇压兵变。“在我看来，瓦格纳完蛋了。俄体制已经不能容忍他的所作所为了。”

俄乌战争方面，俄国防部星期六称，乌克兰乘俄罗斯内乱，准备向俄罗斯控制的乌东城市巴赫穆特（Bakhmut）发动攻击。

据知，乌克兰正在南部和东部反攻，乌军一名将领说，乌南地区的反攻取得了“切实的成功”。乌空军则说，俄军星期六发动50多次导弹和无人机袭击，全被乌军击落。

（窗口）美国、德国、法国、英国、意大利及其他多个国家都在密切关注俄罗斯局势发展。

土耳其总统埃尔多安周六同普京通电话，吁请普京“以常理处理，这点非常重要。”他也表明愿意出手，协助俄罗斯寻求和平解决方案。

白宫国家安全委员会发言人霍奇说，美国总统拜登听取了俄罗斯局势发展的最新简报，美国在观察情况，并将与盟国和合作伙伴就事态发展进行磋商。

英国首相苏纳克接受英国广播公司采访时说，英国和盟友正密切关注俄罗斯的局势，呼吁各方采取负责任的行为，并保护平民。

法国总统府说，总统马克龙紧密留意局势演变，并说法国将“继续专注对乌克兰提供支持”。

意大利总理梅洛尼说，俄罗斯兵变事件显示，俄罗斯入侵乌克兰正在对俄总统普京产生反作用。

普京当日也与白罗斯总统卢卡申科、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、哈萨克斯坦总统托卡耶夫通电话，通报俄国内局势。