乌克兰：兵变不影响战况 瓦格纳主力仍在卢甘斯克

（基辅综合电）乌克兰总统顾问波多利亚克说，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳上周末兵变，但其主力部队依旧留驻乌克兰东部卢甘斯克地区。眼下，乌克兰也在留意扎波罗热核电站的安全，担心这座欧洲最大的核发电设施遭到恐怖袭击。

乌总统顾问：瓦格纳比俄军作战意识更强破坏力更大

当地时间星期天（6月25日），波多利亚克接受彭博社采访说：“我的理解是，瓦格纳部队的初期任务并未完成，他们也没有新的后勤支援安排。”

波多利亚克表示，乌克兰会静观其变，并评估俄军阵容的调动。与俄军相比，瓦格纳部队“作战意识更强、破坏力更大”。

泽连斯基指国际社会不够重视核电站遭恐袭威胁

星期天，乌克兰情报部门首长布达诺夫警告，俄军已在扎波罗热核电站埋置地雷，当地情况从未像现在那样严重。

乌克兰总统泽连斯基已经与美国、加拿大和波兰的领导人讨论，扎波罗热核电站遭恐袭的潜在威胁，并指国际社会不够重视这个问题。

星期天，据从乌克兰东部前线返回的乌军透露，瓦格纳叛变并未明显影响乌东巴赫穆特镇周围的战斗。

在巴赫穆特附近采访的法新社记者说，这几天巴赫穆特一带的乌克兰伤兵不断增加。乌军第五旅的军医德米特罗说，伤兵人数增加了，每天有60名至80名伤兵。参战的乌克兰士兵纳扎尔（26岁）说：“大多数战斗人员都很清楚，俄罗斯的防御线仍在，他们保持在相同的位置。”

因为瓦格纳部队极力猛攻，巴赫穆特镇几乎已全被俄军占领，附近地区的战斗仍在继续。

一名不透露姓名的乌克兰士兵对法新社说，他已经在巴赫穆特战斗了六个月，并说这个地区的瓦格纳部队一直在战斗。另一名从巴赫穆特战场返回的士兵奥列克桑德尔说，只有一些俄军离开了阵地，大部队仍在。

乌克兰副防长马利亚尔星期一（26日）接受国家电视台采访说，自从乌克兰展开反攻以来，已从俄军手中夺回南部前线的更多领土，但南部过去一星期的战况几乎没有变化。

她也说，在乌东前线地区，包括利曼（Lyman）、巴赫穆特、阿瓦迪夫卡（Avdiivka）和马林卡（Maryinka）方向，过去一星期发生多达250起战斗，显示战况仍然激烈。

目前乌克兰的反攻已进入第三周，乌克兰内外抱怨反攻进展比预期要慢。该国防长列兹尼科夫早前称，当前的反攻是“某种准备行动”，承认初期阶段对攻势的期望值“过高”。他还承认，俄罗斯人已经建立了“非常强大的防线”。不过，他说，一旦反攻完全启动，将会是成功的，现在是“接近胜利的一步”。