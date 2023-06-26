普京和绍伊古兵变后现身 俄政府喊话恢复国内平静

（莫斯科／基辅综合电）在雇佣兵组织瓦格纳结束兵变后，俄罗斯政府着手让国内恢复平静，首都莫斯科的临时反恐措施已经解除，总统普京和防长绍伊古分别在拍摄时间不明的视频中现身。俄国总理米舒斯京呼吁全国团结一致，支持总统普京。

瓦格纳首脑普里戈任星期一（6月26日）在Telegram发布长约11分钟的录音说，瓦格纳集团向莫斯科行军是为了自救，同时对乌克兰战事进行的无效方式表达抗议，而不是为了推翻俄领导层。

他称，绍伊古此前下令所有志愿兵团与俄国防部签约，而到签约截止的7月1日，瓦格纳集团将不复存在。他也说，瓦格纳部队决定调头返回营地，是要避免让俄罗斯士兵流血。

同日稍早前，米舒斯京在电视转播的政府会议上说，在俄罗斯的稳定遭受挑战后，“我们必须共同行动，作为一个团队，统一所有力量，团结在总统周围”。这相信是兵变危机结束后，首次有俄罗斯高级官员对此事表态。

米舒斯京也再度指责西方企图削弱俄罗斯。俄外长拉夫罗夫星期一说，俄情报机构正调查西方情报机构是否涉及瓦格纳兵变，但美国驻莫斯科大使说，美国没有参与此事。美国大使也表明，这是俄罗斯内部事务，并表示希望俄罗斯核武库是安全的。

普京绍伊古分别现身视频

克里姆林宫星期一发布普京演讲视频，这是他在兵变事件后首次发言。视频显示，普京在一场青年论坛上赞扬俄罗斯企业在面对严峻外部挑战的情况下，确保了国家工业的稳定运行。

俄国防部同日发布防长绍伊古的视频，这是他自瓦格纳兵变以来首次露面。据介绍，绍伊古在俄罗斯西部部队集群一个指挥所，听取了有关乌克兰前线局势的汇报。

普里戈任多次指责绍伊古和总参谋长格拉西莫夫无能，并以此为由在上星期五（23日）发动兵变。经白罗斯总统卢卡申科斡旋，普里戈任星期六（24日）同意，停止挥军莫斯科并流亡白罗斯。

莫斯科市长索比亚宁星期一宣布取消首都的紧急反恐措施，并对市民在事件中的“冷静和理解”表示感谢。俄反恐委员会说，国内局势稳定。

兵变暴露普京政权弱点 欧盟：拥核国不稳非好事

此次兵变虽然短暂，但暴露出俄罗斯存在的裂痕与分歧。西方国家关注俄总统普京会如何重新树威，并对俄政局不稳定与普里戈任流亡白罗斯可能构成的威胁保持警惕。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在星期一的欧盟外长会议上说：“周末发生的事件表明，对乌克兰的战争正在分裂俄罗斯武装部队，并对俄罗斯政治体系带来冲击。当然，看到像俄罗斯这样的拥核国进入不稳定阶段并非好事。”

卢森堡外长阿瑟伯恩也提到：“如果拥有全球最大核武库的国家被破坏，这对欧洲来说绝对是危险的。”

立陶宛总统瑙塞达此前一天警告，若白罗斯接纳普里戈任，北约须加强东翼地区的防御。德国过后于星期一宣布要在立陶宛永久驻扎4000名士兵。目前，德国在立陶宛永久驻扎800名士兵，另有650人临时驻扎。

北约秘书长斯托尔滕贝格星期一称，瓦格纳兵变表明，非法并吞克里米亚与攻打乌克兰是普京的战略错误。他说，暂无迹象表明俄罗斯准备动用核武，但北约会保持警惕。

乌克兰总统泽连斯基和防长雷兹尼科夫星期天（25日）和盟友举行一系列电话会议，讨论普京的“弱点”与乌军下一步的反攻行动。

泽连斯基和美国总统拜登通话后说：“昨天发生的事件暴露了普京政权的弱点。世界必须对俄罗斯施压，直至国际秩序得到恢复。”白宫说，拜登重申了对乌克兰坚定不移的支持。

雷兹尼科夫和美国防长奥斯汀通电后说：“从乌克兰撤军是克里姆林宫的最好选择……局势正朝着正确方向发展。”