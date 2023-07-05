俄罗斯：美国北约助乌克兰发动无人机攻击

（莫斯科／基辅综合电）俄罗斯说，如果没有美国和北约的帮助，乌克兰不可能对俄罗斯领土发动无人机攻击。

俄罗斯星期二（7月4日）宣称在首都莫斯科附近击落了五架无人机。其中一架无人机在距离伏努科沃国际机场约40公里的地方被击落，迫使机场停止运作三小时。

俄外交部随后说：“如果没有美国及其北约盟国向基辅提供的帮助，这些袭击就不可能发生。”外交部称，西方正在“培训无人机操作员，并提供实施此类罪行所需的情报”。

星期二的无人机袭击事件是最新的一起。5月初，两架无人机在克里姆林宫上空被击落；同月晚些时候，无人机袭击了莫斯科的高楼建筑。

俄乌相互指责对方密谋袭击核电站

与此同时，俄罗斯和乌克兰互相指责对方密谋袭击俄罗斯控制的扎波罗热核电站。

乌克兰总统泽连斯基星期二同法国总统马克龙通电话时说，俄罗斯正计划对扎波罗热核电站进行“危险挑衅”。

他在通话结束后说，他和马克龙“同意与国际原子能机构一道，最大限度地控制局势”。

乌克兰卫生部则敦促居民做好准备，如果核电站发生爆炸，“可能须撤离”。

基辅称，“第三和第四反应堆的屋顶上放置了类似爆炸装置的物体”。

泽连斯基在晚间视频讲话中说，这“或许是为了模拟对核电站的袭击”或其他场景。“但无论如何，世界都看到了……辐射对全球所有人都构成威胁。”

在莫斯科，俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）顾问卡尔沙告诉国家电视台：“7月5日，实际上是在晚上，在黑暗中，乌克兰军队将试图攻击扎波罗热核电站。”

他声称乌克兰计划使用“高精度远程武器”以及无人机。

乌官员说，俄军导弹星期二袭击东北部哈尔科夫一个军事葬礼，造成至少38人受伤，包括12名儿童。

欧情报官员：俄将向乌派遣更多车臣武装分子和囚犯

另据欧洲情报官员，俄罗斯正准备向乌克兰派遣更多车臣武装分子和囚犯，以填补瓦格纳雇佣兵撤离战场后留下的缺口。

彭博社引述这些官员说，瓦格纳雇佣兵5月底撤离乌克兰东部城市巴赫穆特后，俄罗斯调派了大批俄军到那里驻守，导致乌克兰南部的俄控制区出现人手不足的情况。

欧洲官员说，由于普京决心避免全面军事动员，这意味着俄罗斯可能会在未来几周内将更多车臣人和囚犯送往前线。

现任俄罗斯安全委员会副主席、前总统梅德韦杰夫星期二说，今年迄今为止，国防部已招募了18万5000名新合同兵，其中近1万人是在6月23日瓦格纳结束兵变后一周内报名的。

欧洲官员说，俄国防部接管囚犯招募工作后，军队中的囚犯人数已增加至约1万5000人。

目前还不清楚车臣共和国可提供多少额外兵员。车臣领导人卡德罗夫今年5月在即时信息应用Telegram上说，已有7000名车臣士兵部署到乌克兰，另有2400名士兵正在接受训练。