俄罗斯谴责美国为乌克兰提供集束炸弹

（华盛顿综合电）俄罗斯驻美国大使馆星期天（7月9日）谴责美国为乌克兰提供集束炸弹，指白宫这么做，实际上是承认美国在乌克兰犯下战争罪。

俄驻美大使馆当晚在Telegram上说：“我们对（白宫国家安全发言人）柯比有关向乌克兰提供集束炸弹的声明表达关注。他实际上是承认美国在乌克兰冲突中犯下战争罪行。”

早前白宫国家安全发言人柯比为美国的决定辩护，他在接受美国广播公司采访时说，集束炸弹在战场上提供有用的打击能力，并指俄军正在乌克兰使用集束弹药“肆意杀害平民”，而乌克兰人将使用它来保卫自己的国土。

俄罗斯和乌克兰互相指责对方在战争中使用集束炸弹。乌克兰已经承诺会严格控制集束炸弹的使用，乌国防部长列兹尼科夫承诺，乌军不会在俄罗斯境内使用集束炸弹，只会用来解放遭俄军占领的乌克兰地区。

乌克兰指俄罗斯在战争中使用集束炸弹，造成很大破坏。图为乌东顿涅茨克州的利曼市，当地曾被集束炸弹攻击。（法新社）

美国总统拜登是在上星期五（7日）证实，会提供集束炸弹给乌克兰。拜登当时指这是个艰难的决定，但乌克兰的弹药就快耗尽，急需这些武器。

联合国秘书长质疑美提供乌克兰集束炸弹决定

国际人权组织和联合国秘书长古特雷斯都质疑美国的决定。此事在美国国内政界也引发争议，一些民主党国会议员对拜登政府要为乌克兰提供集束炸弹表示担忧。

参议院军事委员会委员、民主党参议员凯恩（Tim Kaine）在接受福克斯新闻采访时说：“这可能会为其他国家做出类似举动开绿灯。”但他也提到乌克兰方面已经做出保证，不会对俄罗斯平民使用这些弹药。

民主党众议员芭芭拉·李（Barbara Lee）星期天接受美国有线电视新闻网（CNN）节目“美国国情”采访时，促请拜登政府重新考虑这个决定。

她说：“永远不应该使用集束炸弹。这已经越过道德界限。”她也说，向乌克兰提供集束炸弹可能会导致美国丧失“道德领导力”。

不过，美国众议院外交事务委员会主席、共和党众议员麦考尔星期天指出，乌克兰的反攻行动进展缓慢，集束炸弹可能可以扭转战局。“它将是改变乌军反攻局面的关键。我真的很高兴政府最终同意这样做”。

除了麦考尔，民主党和共和党的好一些议员也都支持拜登政府的决定，指需要这些武器来加速乌军的反攻。