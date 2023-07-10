克宫：瓦格纳兵变五天后 普京曾见普里戈任谈三小时

（莫斯科综合电）克里姆林宫说，俄罗斯总统普京在6月29日，也就是瓦格纳发动兵变失败的五天后，于克里姆林宫会见了瓦格纳首脑普里戈任。

克宫发言人佩斯科夫星期一（7月10日）在记者会上，披露普京与普里戈任会面的情况。佩斯科夫说，普京听取了瓦格纳战斗指挥人员对这次兵变的解释，并且对6月24日的兵变做出了评估。

佩斯科夫说，克宫总共邀请了35人，除了普里戈任，还有瓦格纳的管理人员。

这次在克里姆林宫的会面进行了约三个小时。克宫说，普京为瓦格纳成员提出受雇和参与战斗行动的替代选择，但没有具体说明详情。

佩斯科夫说，瓦格纳战斗指挥人员则强调他们是国家元首（普京）的坚定支持者，准备继续为祖国而战。

瓦格纳兵变震惊全球，但又在一天后突然结束。观察家认为，瓦格纳兵变是普京执政以来面对的一次严峻挑战。普京曾把叛乱斥为叛国行为。

兵变未遂至今已两个多星期，针对瓦格纳集团的命运以及参与者的惩处或安置，仍然存在很大的不确定性。在白罗斯总统卢卡申科斡旋后，根据安排，普里戈任和追随他的一些瓦格纳战斗人员被流放到白罗斯。同时，俄当局要求那些想继续为俄罗斯作战的瓦格纳战斗人员，改与国防部签订合同，但卢卡申科上星期四（6日）表示，普里戈任和他的部下都不在白罗斯。

武装部队总参谋长兵变后首露面 职衔不变

在克宫发表声明的几个小时前，俄罗斯武装部队总参谋长格拉西莫夫（67岁）在兵变后首次露面。

根据俄国防部发布的视频，负责俄军在乌克兰战斗的格拉西莫夫星期天（9日）听取了乌克兰导弹袭击的报告，并向下属下达指令，要俄军摧毁乌克兰的导弹基地。根据视频，俄国防部对格拉西莫夫使用的职衔为俄罗斯武装部队总参谋长，以及乌克兰部队联合集团司令员。也就是说，兵变前后格拉西莫夫的这两个职衔不变。

这段视频表明，面对普里戈任的威逼，普京保留了两位最有权势的军人国防部长绍伊古和格拉西莫夫。

普京今年1月委任格拉西莫夫为乌克兰战事的总负责人，接替苏罗维金将军。自瓦格纳兵变结束以来，传涉及兵变的苏罗维金一直没有在公开场合露面，期间也传苏罗维金被捕。

普里戈任曾试图推翻绍伊古和格拉西莫夫，指责他们不断出错导致作战屡遭挫败，以及指责他们试图摧毁瓦格纳。

分析认为，兵变后，普京公开展示自己主持一系列会议、前往俄南部达吉斯坦与当地群众互动等。这些都被认为是普京和克宫试图营造一切如常的氛围。