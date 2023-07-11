乌克兰情报：瓦格纳兵变时曾企图夺俄小型核武器

（基辅路透电）根据乌克兰获得的情报，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳上月发动兵变时，曾经企图夺取背包式小型核武器，但没有得逞。

乌克兰军事情报部门首长布达诺夫日前在乌克兰首都基辅接受路透社专访时，透露这个消息。

他说，瓦格纳6月24日发动兵变时，一支车队曾脱离挥军北上莫斯科的部队，朝沃罗涅日市（Voronezh-45）一座戒备森严的核武基地挺进。

他说，这支部队抵达了核武基地，企图夺取苏联时代的小型核武器，以提高发动兵变的筹码。“如果你准备战斗到底，这个设施可以发挥显著的作用”。

他说，该基地装有可放在背包中携带的小型核装置。“这是这些背包的关键存储设施之一。”但他没有提供证据证明这一说法。

布达诺夫指出，瓦格纳部队的唯一障碍是核武储存设施的多道门，使得他们最终不得其门而入。

瓦格纳6月24日发动兵变当天，它的一列车队在沃罗涅日市附近的快速公路上行驶。后方的储油库起火，冒出滚滚浓烟。（路透社）

沃罗涅日市位于莫斯科以南约500公里，兵变时，瓦格纳称占领了当地所有的军事设施。

路透社无法证实有关消息，不过根据路透社掌握的信息，这支瓦格纳车队在距离核武基地的100公里外，曾经与俄军交火，还击落一架俄直升机。

布达诺夫在访谈中没有说明瓦格纳战斗人员为何后来撤退，也没有提供证据来证明夺核武事件确实发生。而且，他拒绝说明乌克兰是否同美国及其他盟国讨论这件事。

克里姆林宫消息人士证实部分说法

一个与克里姆林宫有军事关系的消息人士证实了布达诺夫的部分说法，他称，这支部队进入了一个储存核弹的区域，令美国人感到不安。但他没有进一步说明。

此外，路透社引述乌东俄控地区的知情者说，此事件引起克里姆林宫的关注，并在6月24日当晚于白罗斯总统卢卡申科的斡旋下，火速安排与瓦格纳叛军谈判结束兵变。

针对有关报道，美国官员表示质疑。白宫国家安全委员会发言人霍奇回答路透社的询问时说：“我们无法证实有关报道，没有任何迹象表明核武器或核武材料处于险境。”

克里姆林宫和瓦格纳首脑普里戈任也没有就路透社的询问置评。

美国科学家：瓦格纳不具备操作核弹能力

美国科学家联合会核信息项目的高级研究员科尔达说，瓦格纳不是俄罗斯的正规单位，他们要破坏俄罗斯的核安全是办不到的。

他指出，瓦格纳或许有能力调动数千名战斗人员，但他们应该不懂得如何操作并引爆核弹。“如果侵入者能够获得核武器，他们会发现这些武器处于未组装状态。他们需要安装专门设备，然后解锁许可行动链接来完成。而要完成这些步骤，他们还需要俄罗斯核武库人员的协助。”