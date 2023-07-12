被列为乌战犯 俄指挥官晨跑中被枪杀

（莫斯科综合电）一名曾在黑海指挥潜艇，并出现在乌克兰战犯黑名单的俄罗斯指挥官星期一（7月10日）在晨跑时被刺客枪杀。

俄罗斯最高调查机构称，42岁的斯坦尼斯拉夫·日茨基（Stanislav Rzhitsk）当天早上在俄南部城市克拉斯诺达尔一体育场附近晨跑时身中四枪，不治身亡。

据报道，日茨基的地址和个人信息曾被详细公布在乌克兰网站“Myrotvorets”（和平缔造者）上，该网站是一个庞大的非官方数据库，收录了被视为“乌克兰敌人”的人员。11日，日茨基在和平缔造者网站上的照片出现了红色的“已清算”字样。

俄调查委员会星期三（12日）透露，目前逮捕一名60多岁、持有手枪和消音器的嫌犯。调查委员会发布的一则短视频显示，全副武装的安全人员冲进一栋住宅并拘留这名男子。

死者在应用发跑步路线或泄行踪

与安全部门有关联的俄罗斯Telegram频道Baza说，刺客可能是透过一款应用追踪日茨基的行踪，因为死者利用这个应用发布他的例行慢跑路线以及跑完全程所需时间。

日茨基曾指挥俄罗斯海军克拉斯诺达尔号潜艇，目前还不清楚他被杀时是否还是该潜艇的艇长。

一个由亲乌游击队使用的Telegram频道称，日茨基涉嫌参与2022年7月的一次潜射巡弋导弹袭击行动，此行动在乌克兰文尼察市造成至少23人死亡，包括一名四岁女童。

去年8月，俄政治人物杜金的女儿杜金娜在莫斯科遭遇汽车炸弹攻击身亡。当时俄方亦指乌克兰的特勤单位是幕后黑手。不过，遭到乌方否认。