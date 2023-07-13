拜登：普京低估北约全力支持基辅决心

（维尔纽斯／莫斯科综合电）美国总统拜登星期三（7月12日）在总结两天的北约首脑峰会时指俄罗斯总统普京为“懦夫”，并承诺即使乌克兰未加入北约，北约也会给予基辅全力支持。

拜登当天在维尔纽斯大学对数千人发表演讲说，普京下令侵略乌克兰时，押注北约会分裂，但他严重低估了北约的决心。“他（普京）认为我们的团结会在第一次考验时瓦解。他认为民主领导人会很软弱。他错了。”

拜登：欧洲不安全 美国难繁荣

拜登说，北约做出强而有力的反应，“北约比历史上任何时候都更强大、更有活力，也更加团结。事实上，这对我们共同的未来更加重要。这不是偶然发生的”。

拜登在演讲中强调，美国需要一个安全的欧洲。“没有一个安全的欧洲，美国就无法实现繁荣。”

他表明，美国及盟友都希望以公正的方式结束俄乌战争。“我们不会动摇。我们对乌克兰的承诺不会减弱。今天、明天，以及无论多久，我们都将捍卫自由。”在拜登演讲的现场，许多人高举立陶宛和美国国旗为他喝彩。

为乌加入北约 G7领导人做出新安全承诺

这次北约峰会上，乌克兰总统泽连斯基批评北约没有为乌克兰加入北约提供明确的时间表，对此，拜登在离开维尔纽斯前对记者说，七国集团（G7）领导人已经做出新的安全承诺，缓解了泽连斯基的担忧。

拜登强调，G7的承诺是最重要的，“泽连斯基现在明白的一件事是，是否加入北约并不重要……而他现在已经不关心这个问题了”。

俄乌战争爆发后，乌克兰一直在争取加入北约，但北约担心可能会因此卷入与俄罗斯的全面战争。

泽连斯基星期四（13日）发表视频演讲，指北约峰会为乌克兰提供了前所未有的安全基础，让基辅迈向加入北约的道路。“这是全球七大民主国家确认的具体安全保证。我们从未有过这样的安全基础，而且是在G7的这个层面。”

他重申自己在立陶宛峰会上发表的声明，已经确定了乌克兰会加入北约，也欢迎G7表明会一直支持乌克兰对抗俄罗斯的决心。

俄罗斯外交部星期三发表声明说，北约峰会的结果显示西方联盟重回冷战时期，克里姆林宫准备使用“一切手段”应对威胁。

声明也说，峰会显示北约无法适应全球新的地缘政治形势，不断降低使用武力的门槛，导致政治和军事紧张局势升级。

派往乌克兰F-16战机 俄罗斯视为“核”威胁

此外，对美国计划向乌克兰提供F-16战斗机，俄外长拉夫罗夫星期四回应说，俄罗斯把派往乌克兰的西方F-16战斗机视为“核”威胁，因为它们有携带核武器的能力。

拉夫罗夫说：“俄罗斯不能忽视这些飞机携带核武器的能力。再多的保证也无济于事。在战斗过程中，我们的军人不会去辨别每架飞机是否携带核弹头，我们将把乌克兰部队拥有此类战机视为西方的核武威胁。”

另据俄塔斯社报道，俄对外情报局局长纳雷什金星期三透露，他同美国中央情报局局长伯恩斯上月底通电话约一小时，讨论如何处理乌克兰问题。纳雷什金认为，任何冲突包括武装冲突，都是通过谈判结束的，俄乌战争也不例外。

俄国防部星期三宣布，日前发动兵变的瓦格纳，已经把2000多件军备和2500多吨的弹药移交给当局。这些军备包括坦克、火箭炮和空防系统。