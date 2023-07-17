克里米亚大桥爆炸两死一伤 俄称英美助乌恐袭

（莫斯科综合电）连接俄罗斯与克里米亚半岛的大桥星期一（7月17日）又发生爆炸，造成两死一伤。俄罗斯称，这是基辅政权在英美协助下实施的“恐怖袭击”；乌克兰则指这可能是俄方的“挑衅行为”。与此同时，俄罗斯宣布不延长与乌克兰的粮食外运协议，但指这与大桥爆炸事件无关。

大桥曾在去年10月遭袭击。俄罗斯国家反恐委员会说，星期一凌晨，乌克兰用两架水面无人艇袭击克里米亚大桥，导致部分桥体受损。俄侦查委员会说，此次袭击由“乌克兰特种部队”实施，委员会已按恐怖主义活动罪展开刑事调查。

另据俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃说，乌克兰官员和军方是在美国和英国情报部门的直接参与下做出袭击决定。

新闻画面显示，大桥部分桥体断裂，并向一边倾斜，金属护栏弯曲。事发后，大桥停止通行，但大桥的铁路交通过后恢复。当地官员敦促滞留克里米亚的游客不要使用大桥，而是经俄罗斯控制的乌克兰地区开车回家。

这起事件造成一对来自俄罗斯西南部别尔哥罗德州的平民夫妇死亡，两人的14岁女儿受伤。事发时，一家人正前往克里米亚黑海沿岸地区度假。少女头部和胸部受伤，无生命危险。

社交媒体上的视频显示，他们乘坐的汽车严重损毁，鲜血从车门渗出，受困车内的少女吓得哭泣，其他驾驶者尝试救出她。

据法新社引述消息报道，此次袭击由乌克兰海军与国家安全局联合进行；美国有线电视新闻网（CNN）与至少两家乌克兰媒体也做了类似报道。

俄退出黑海粮食外运协议

乌军发言人胡梅纽克则质疑，此事可能是俄罗斯自导自演。她说：“由于粮食协议的未来是今天的议题，我们可以假设，敌人会使用任何挑衅手段。”

在联合国和土耳其斡旋下，俄乌达成的黑海港口农产品外运协议星期一到期，俄罗斯宣布停止参与协议，但指这与大桥遇袭无关。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，俄总统普京此前已对协议表达不满。他还说，一旦有关俄罗斯的条款得到履行，俄方会立即重返协议。

自去年7月协议签订以来，乌克兰已通过黑海出口近3300万公吨谷物，缓解全球粮价在战争爆发后不断攀高的趋势。俄罗斯退出协议，可能使食品价格再度升高。消息传出后，芝加哥小麦期货和玉米价格分别应声上涨4.2%和2.5%，但过后回吐部分涨幅。

德国敦促俄罗斯延长协议，指俄乌冲突不应波及世界上最贫穷、依赖乌克兰谷物供应的人。欧盟委员会主席冯德莱恩谴责俄罗斯的决定，并承诺欧盟将继续为确保穷国的粮食安全而努力。土耳其总统埃尔多安则乐观认为“普京是想要继续这项协议的”。

普京已听取有关大桥遭恐怖袭击的汇报。佩斯科夫说，莫斯科将采取行动，避免类似事件重演。

佩斯科夫还说，克里姆林宫清楚知道，北约和美国在向乌克兰提供情报，但指这不是俄罗斯与西方切断联系的理由。他说：“在最紧急的时刻，我们需要对话的渠道。”

克里米亚大桥是普京在吞并克里米亚半岛后下令修建的。去年10月，大桥遭卡车炸弹袭击，当时俄罗斯把矛头指向乌克兰国防部情报总局，并通过炮轰多地能源设施报复乌克兰。

华盛顿智库战争研究所分析员巴罗斯说，若大桥损毁严重，这将对俄军补给产生重大冲击。他发推文说：“俄罗斯将剩一条地面补给线——亚速海上的沿海公路——来支持（或撤离）在赫尔松占领区和克里米亚的数万人部队。”