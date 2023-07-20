俄警告：驶向乌港船只或成军事目标

（华盛顿／莫斯科综合电）俄罗斯警告，从星期四（7月20日）起，所有前往乌克兰港口的船只将被视为可能携带军用物资，可能成为俄军的军事目标。美国说，最新情报显示，俄罗斯正考虑在黑海袭击民用船只，然后把责任推给乌克兰军队。乌克兰促请各国协助制止俄军攻击民用船。

俄罗斯星期一（17日）宣布退出生效近一年的黑海运粮协议，指称乌克兰利用黑海运粮来实现“战斗目的”。俄国防部接着在星期三（19日）宣布，从莫斯科时间星期四零时（新加坡星期四早上5时）开始，驶向乌克兰海港的船只将被视为与乌克兰为伍。

俄罗斯总统普京星期三晚间在政府会议上，指责西方利用黑海运粮协议为“政治勒索”，并称黑海运粮协议已没有意义。“以目前的形式继续实施粮食协议，已经失去了所有意义。当然，我们会考虑重返该协议，但有一个条件，就是俄罗斯参与此协议的所有原则都必须受重视和履行。”

他还说，撤销对俄罗斯粮食和化肥出口的制裁，是恢复协议的条件之一。

美国国家安全委员会发言人霍奇在俄方发出最新警告后说：“俄军方可能扩大对乌克兰粮食设施的攻击范围，包括对民用航运的攻击。”

据他说，俄军已在通往乌克兰港口的路线上布下更多水雷，目的是在黑海袭击民船，并归咎于乌克兰。他用俄方当天发出的一段视频为例说，视频中俄军指称探测并摧毁了一个“乌克兰水雷”。他说：“我们认为，这是一个经过协调的操作，目的是为攻击黑海民用船只作掩饰，并将这些袭击归咎于乌克兰。”

俄罗斯宣布退出黑海运粮协议后连日频繁攻击乌南港口城市敖德萨。霍奇说，俄方称以导弹和无人机攻击的是敖德萨的军事目标，实际上是袭击并摧毁了乌克兰的农业基础设施和6万吨准备出口的粮食。

小麦和玉米价格上涨

战事转急，小麦和玉米的价格应声而上；星期三在欧洲证券交易所，小麦的价格较前一日上涨8.2％，玉米价格涨了5.4％。

德国外交部长贝尔伯克在推特上发文说，普京对敖德萨的袭击“正在剥夺全球获得乌克兰粮食的希望”。

由联合国与土耳其斡旋而在去年7月达成的黑海运粮协议，让乌克兰去年出口超过3200万吨粮食，缓解了阿富汗、苏丹和也门等国家的粮食短缺问题。

黑海航运再度生变后，乌克兰促请黑海地区其他国家进行干预，以确保货船安全通行，让乌方可以继续出口粮食。

乌克兰政府已经写信给联合国航运机构国际航运组织，表明乌克兰要辟出一条途经罗马尼亚的临时航线，以保黑海西北部国际航运畅通无阻。

乌克兰总统泽连斯基向全国发表每日视频演讲时说：“俄罗斯的恐怖行径影响到每一个人，地球上的每一个人都必须支持将俄罗斯绳之以法。”

乌克兰驻新加坡大使馆发表文告说，全球有4亿多人，主要在亚洲和非洲国家，依靠乌克兰的粮食供应获得粮食保障。俄罗斯退出黑海运粮协议，是又一次企图把粮食武器化，并威胁全球粮供安全。