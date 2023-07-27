主要攻势或已展开 乌克兰反攻面临重大考验

（华盛顿综合电）美国匿名官员透露，乌克兰正加快反攻步伐，开始向南部的俄军发动大规模攻势。据悉，美国把此次攻势视为乌军反攻行动能否成功的重大考验，并正密切关注行动进展。

《纽约时报》星期三（7月26日）引述两名美国国防部官员报道，乌克兰已把数千人的预备部队投入到反攻行动中的主要攻势，而这些士兵有许多都经过西方的培训与装备。

白宫和五角大楼官员引述乌克兰官员的话说，若能成功，这波攻势预计持续一周至三周。其中一名高官说：“这是一次重大考验。”

彭博社也引述匿名美国官员报道，乌克兰已在南部发动大规模攻势。乌克兰官员没有证实有关消息是否属实，但乌副防长马利亚尔星期三说，乌军正在南部逐渐推进，并且很快就会收到1700架攻击和侦察无人机，为反攻增添助力。

乌官员：最新攻势不应被视为决定性战斗

不过，一名乌克兰大使馆官员强调，最新攻势只是乌军抗战行动的一部分，不应被视为决定性的战斗。一些美国官员也告诫，此次攻势可能只是为主要攻势而做的准备工作，或旨在支援疲累的部队。

塔斯社星期三较早时引述俄罗斯国防部发言人报道，乌克兰出动三个配备坦克的营，在东南部扎波罗热州奥里希夫镇（Orikhiv）以南展开大规模攻势，之后又在往南几公里处发起另一场进攻，但都被击退了。

战争研究所分析员则说，乌军在扎波罗热西部的反攻行动“似乎突破了俄军的某些防守阵地”，但实际战况尚不明朗。

白宫：乌反攻虽缓慢 但未陷僵局

乌克兰展开反攻近两月以来未取得重大成果，俄罗斯更称乌军反攻已经失败。对此，白宫国家安全委员会发言人柯比星期三说，乌克兰反攻虽进展缓慢，但未陷入僵局。他也说，美国将确保乌克兰拥有继续推进反攻行动所需的配备与实力。

另一方面，北约宣布增加在黑海地区的巡逻和侦察，以应对俄罗斯退出黑海运粮协议所带来的新风险。

北约星期三发声明说：“北约和盟国正在黑海地区加强监视和侦察，包括使用海上巡逻机和无人机。”声明说，俄罗斯此前警告，在黑海水域开往乌克兰港口的船只将被视为潜在军事目标，这“制造了新的误判和局势升级风险，同时严重妨碍航行自由”。

北约秘书长斯托尔滕贝格说：“俄罗斯的行为对黑海地区稳定构成重大威胁，而黑海对北约具有战略重要性……我们随时准备保卫盟国每一寸领土免受任何侵略。”