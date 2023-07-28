美情报：中国为俄提供经济支援 或包括军事技术

（华盛顿综合电）美国发布的情报报告指出，中国正在帮助俄罗斯逃避西方制裁，并可能向莫斯科提供用于乌克兰战场的军事和军民两用技术。

美国国家情报总监办公室（ODNI）的报告说，中俄的经济关系，限制了西方制裁对俄罗斯的影响。报告称，“自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，中国已成为俄罗斯更加重要的经济伙伴”。

评估报告星期四（7月27日）由美国众议院常设情报特别委员会发布。报告说：“北京正在为俄罗斯寻求各种经济支持机制，以减轻西方制裁和出口管制的影响。”

海关记录显示，中国国有防务公司运送航行设备、干扰技术、战斗机零组件，给受制裁的俄罗斯国有防务公司。报告说：“莫斯科军方利用这些技术继续在乌克兰打仗。”

中国增加了从俄罗斯的能源进口，并提供了油轮和保险来运输原油。中俄双边贸易中以人民币结算的份额有所增加，两国金融机构也“扩大了国内支付系统的使用”，这有助于“俄罗斯实体不受西方封锁的约束进行金融交易”。

但报告指出，“很难确定（中国）在多大程度上帮助俄罗斯逃避制裁和出口管制”。报告引用了一些媒体的报道。它补充道：“情报界缺乏足够的信息，来评估北京是否故意阻止美国政府落实出口管制措施。”

法国外交顾问：中国向俄罗斯提供军用物资

法国总统马克龙的高级外交顾问博纳本月曾说，尽管数量不多，但中国正在向俄罗斯提供可用作军事装备的物资。

美国官员之前曾对中国向俄罗斯转让“军民两用设备”表示担忧。 不过，他们一再提及，尚未看到中国向俄罗斯转移可用于战场的致命武器。

普京承诺为六非洲国提供谷粮

与此同时，俄罗斯总统普京在俄罗斯—非洲峰会上强调，尽管西方制裁导致莫斯科出口粮食和化肥变得更加困难，但俄罗斯将为非洲六国无偿提供谷粮。

俄罗斯因本月退出黑海谷物运输倡议，非洲国家指俄此举对全球粮价造成影响。对此，普京在为期两天的俄非峰会上承诺，俄罗斯将向与俄关系密切的六个非洲国家无偿提供谷粮。

普京星期四（7月27日）在圣彼得堡举行的第二次俄非峰会上告诉非洲领导人，俄罗斯将在三四个月内向布基纳法索、津巴布韦、马里、索马里、中非共和国和厄立特里亚各提供2.5万至5万吨粮食。

在俄罗斯终止黑海运粮协议并攻击乌克兰关键港口基础设施后，出口乌克兰农作物的商船缺乏安全通行保证，导致小麦价格飙升。

牛津经济研究院高级经济学家斯莱普佐娃说：“俄罗斯仍试图将自己定位为新兴和发展中经济体的友好伙伴，试图掩盖其每月从全球市场上抹去约250万吨谷物的事实。”