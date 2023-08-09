台风“卡努”侵袭日韩 数百趟航班取消

（首尔/东京综合电）台风“卡努”星期三（8月9日）从日本南部海岸向韩国挺进，夹带的狂风暴雨导致数百趟航班取消，部分火车服务也暂停。两国政府都严正以待，尤其是日本还面临另一场风暴从东部逼近，东京等受影响地区下周可能再度面临狂风暴雨。

韩国气象厅指出，由于卡努已逼近韩半岛，济州道和南海岸星期三刮起大风，韩国开始进入台风的势力范围，预计将于星期四（10日）凌晨3时许（新加坡时间星期四凌晨2时许）强势抵达韩国南部庆尚南道统营以南120公里海域，并在当天早晨从南海岸登陆，之后贯穿韩国全境，并于星期五（11日）凌晨移至朝鲜。

卡努将给韩国全境带来直接影响，江原道和南部地区预计会出现强风和大雨。各地方政府纷纷采取防台风措施，济州地区星期三傍晚6时30分之后的航班全部取消。另据韩国机场公社的消息，截至当天上午11时，全韩各机场共有87趟航班停飞。

韩国国防部星期三召开了抗击台风部署会议，要求全军提前严防，以做到零伤亡及最大程度减少财产损失。

卡努数天前先袭击了日本，在西南部冲绳地区造成严重破坏后往九州挺进。日本气象厅指出，过去一星期，九州地区的累积降雨量，已超越往年8月一整个月的降雨量。

当局警告，位于九州岛的鹿儿岛县可能出现暴雨，“危及生命的泥石流和洪水”的风险“激增”，民众受促警惕地质灾害、低洼地内涝、河流泛滥、暴风及巨浪等灾害。

强降雨还导致九州多个地区电力供应中断，约1万6000户家庭受影响。九州的陆路与航空交通也被卡努打乱，包括山阳新干线及九州新干线星期三停驶了部分列车，九州地区机场起降的426个航班被迫取消，约6万多名旅客受影响。

卡努预计星期四离开日本向韩国前进，但此前与卡努同时逼近日本的另一场风暴“兰恩”（Lan）料将“接力”吹袭日本，可能会在下个星期给东京带来影响。

日本放送协会（NHK）报道，兰恩星期三在南部小笠原群岛附近海域向西移动，预计它的势头会逐渐增强，为受影响地区带来暴雨。