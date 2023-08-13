分析：双方武器大量消耗 俄乌战争仍结束无期

随着乌克兰持续反攻，与俄罗斯的战斗越来越激烈，乌克兰需要的武器装备肯定越来越多，美国和北约等西方国家是否有足够的武器应付乌克兰的需求？如果俄乌谈判仍然无望，双方就继续开打分出胜负，但西方国家能否一直不间断地支持乌克兰强力反攻？

华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）早在今年1月发表报告，提醒美国要对抗中国，又要支持乌克兰对抗俄罗斯，但美国国内国防工业基础还没做好充分准备。报告提到美国某些类型的武器系统和弹药的库存耗尽，如“毒刺”地对空导弹、155毫米榴弹炮和弹药等，但补充武器库存的速度缓慢，也就是说，生产比不上消耗的速度。不仅如此，报告指美国的国防工业基础仍是以和平时期环境的节奏在运作，一旦碰到重大地区冲突，大量武器消耗肯定很快超过库存，这无形中会削弱美军进行持久战的能力。

战争打了近一年半后的今天，这些问题或迟早出现。各国关心的是，俄乌可能停战吗？欧美和中国现在的态度是什么，是继续撑下去？还是因应形势而立场有所松动？

《经济学人》：乌克兰与时间赛跑 争取反攻取得胜利英国经济专刊《经济学人》（The Economist）分析指出，自俄罗斯在2022年2月入侵以来，乌克兰已经获得了西方盟友起初不愿提供的一系列硬件，如坦克、战斗机及集束炸弹。为了确保反攻取得成功，乌克兰已向美国要求提供更多精良武器，包括射程约150公里的陆射小直径炸弹（GLSDB），以及射程达297公里的陆军战术导弹系统（ATACMS）。美国已答应提供GLSDB，但尚未运抵，至于ATACMS，美方没有表态。