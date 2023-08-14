又一场台风来袭 日本气象厅发出洪水警告

（东京综合电）今年第七号台风“兰恩”预计星期二（8月15日）登陆日本关西，将带来大范围强降雨天气。

日本气象厅表示，兰恩（Lan）星期一位于日本中部附近的太平洋上，以每小时15公里的速度向西北移动，阵风风速高达每小时162公里，给日本太平洋沿岸地区带来暴雨和巨浪，迫使当局发出山体滑坡和洪水警告。

它预计，兰恩将于星期二清晨袭击本州，阵风速度将达到每小时180公里。截至星期二早上6时（新加坡时间早上5时）的24小时内，部分地区的降雨量将高达40厘米，一天内的降雨量可能超越8月份整月的平均水平。

台风的外缘预计将于当地时间星期二早上9时登陆纪伊半岛的和歌山县沿海地区，然后向北直奔内陆，抵达大阪和京都等主要城市。据日本放送协会（NHK）报道，和歌山县一个城镇约2万6000名年长居民收到了3级疏散令。

日本航空和全日空宣布取消多趟航班，西日本铁路公司宣布暂停名古屋和大阪、大阪和冈山之间的新干线服务，给在传统节日“盂兰盆节”出游或返乡的人们带来麻烦。日本环球影城则表示将于星期二关闭其位于大阪的主题公园。

台风袭击日本变得越来越频繁和严重，不到一周前，台风“卡努”横扫日本，引发电力中断、汽车工厂关闭和数百个航班取消。