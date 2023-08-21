传中国拟推动金砖国家与G7全面竞争

（约翰内斯堡综合电）金砖五国（BRICS）峰会星期二（8月22日）起在南非约翰内斯堡召开。《金融时报》报道，中国将在会上推动金砖国家成为七国集团（G7）的全面竞争对手。

40多国有意入金砖 但中印对扩员有分歧

数名官员说，南非总统拉马福萨已邀请60多名国家领导人出席此次峰会，还可能邀请几个国家加入金砖国家。

金砖五国为巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。据了解，有至少40个国家有兴趣加入，其中23国已提交申请，阿根廷、沙特阿拉伯和印度尼西亚正争取成为首批新成员。

不过，新德里与北京就金砖扩员的问题发生了争执，两国的分歧点在于，金砖国家应成为维护发展中国家经济利益的不结盟团体，还是公开挑战西方的政治力量。

不愿透露姓名的中国官员说：“如果我们将金砖国家的规模，扩大到与七国集团在全球总产值中所占的比率相似，那么我们的集体声音会变得更强。”

南非外长潘多尔本月说，将金砖国家的潜在扩张视为反西方举措，是“极其错误的”。然而，如果伊朗、白罗斯和委内瑞拉加入，西方国家可能把这视为金砖国家拥抱俄罗斯和中国盟友的举措。

拉马福萨星期天誓言，不会被迫在全球强权之间选边站。他表明，南非不会卷入全球的强权竞争中，并抗拒和任何全球强权或具影响力的国家集团结盟的压力。

但南非支持扩员。拉马福萨说：“扩大后的金砖国家将代表具有不同政治制度的多元化国家，这些国家有建立更平衡的全球秩序的共同愿望。”

巴西吁金砖国家明确扩员准则

巴西总统卢拉最近也表明，支持邻国阿根廷和委内瑞拉，以及沙特和阿联酋加入。

巴西一名高级外交官说，希望金砖国家能够制定明确的条件做为扩张的基础。其中一个条件可能是要求新成员加入由金砖国家创建、总部位于上海的新开发银行（NDB）。沙特正在谈判，力求成为这家多边银行的第九个成员。

这名外交官说：“重要的是为这些新成员的加入制定标准。”所有23个国家不太可能同时加入，但“他们须要知道为什么做出这些决定，以便在未来争取加入时，能够知道什么是优先考虑的项目。”

峰会筹备官员：共同货币并未提上议程

主持峰会筹备会议的官员说，接纳新成员的标准必须得到所有金砖国家领导人的同意。他们补充说，尽管成员国对美元的主导地位越来越不满，但共同货币并未提上议程。

熟悉讨论情况的官员说，此次峰会可能不会更广泛地推动去美元化，而是重点寻求金砖国家成员之间更多以本国货币结算贸易的协议。

中国国家主席习近平星期一（8月21日）上午乘专机离开北京，赴约翰内斯堡出席金砖五国峰会，并对南非进行国事访问。俄罗斯总统普京不会到约翰内斯堡，但会通过视频连线的方式参加会议。

在南非期间，习近平还将同拉马福萨一道主持中非领导人对话会。陪同习近平出访的有：中共中央政治局常委、中央办公厅主任蔡奇，中共中央政治局委员、外交部长王毅等人。