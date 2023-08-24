金砖五国就扩容原则达成共识

（约翰内斯堡综合电）金砖五国已就扩容一事达成一致，并通过了一份为纳入新成员列出指导方针和原则的文件。

金砖国家领导人第十五次会晤于星期二（8月22日）至星期四（24日）在南非约翰内斯堡举行。此次会议的一大重点是讨论扩容，而金砖五国对扩容规模与新成员入会标准意见分歧。

不过南非外长潘多尔星期三（23日）接受电台访问时透露，五国领导人已就扩容的指导方针和原则达成共识，并将在峰会结束前公布更多细节。

逾20国正式申请加入金砖机制

金砖五国为巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，它们的人口占全球总人口的40%以上。据南非官员说，已有超过40个国家表示有兴趣加入金砖机制，其中20多国已提出正式申请。

此次峰会，伊朗、阿根廷、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、越南、印度尼西亚、埃塞俄比亚、委内瑞拉等多国就受邀以观察员和候选成员身份出席。

南非总统拉马福萨星期三在峰会上致辞时说，世界正在改变，“新的现实要求对全球治理机构实施根本上的改革，使它们能够更具代表性、更好地应对人类面临的挑战”。

印度总理莫迪也表明，印度完全支持金砖扩容，但指出必须以现有五个成员都同意的方式进行。

巴西总统卢拉星期二就指出，纳入新血有助提高金砖国家的国际影响力，但新成员须符合特定条件，以免金砖集团沦为一座混乱的“巴别塔”（Tower of Babel）。

普京：西方制裁引动荡 金砖国家促进公平

金砖集团被视为由西方主导的多边机构的替代选项。俄罗斯总统普京星期二通过视讯连线在领导人峰会上发言时，称金砖国家将成为国际关系中一股公平的力量，并应成为代表“全球大多数”的贸易集团。

他说：“我们本着平等、相互支持和尊重彼此利益的原则合作。这是我们面向未来战略方针的本质，这一方针符合……全球大多数的愿望。”

把全球粮食和其他商品市场动荡归咎于西方制裁的普京也称，金砖五国“经济关系的去美元化是客观且不可逆转的进程，这一进程正在加快”。

但卢拉则强调，金砖国家讨论使用共同贸易货币并非是要取代本国货币或抵制美元，而是为了促进新兴国家之间的贸易。

他说，金砖国家无意与美国和西方集团竞争。“我们不想站在七国集团（G7）、二十国集团（G20）或美国的对立面……我们只是想要组织起来。”

白宫：金砖国家不会成为地缘政治对手

白宫称，美国不认为金砖国家会成为美国的地缘政治对手。美国国家安全顾问沙利文星期二说：“这是一个非常多样化的国家集团……在关键问题上有着不同观点。”

沙利文还说，美国将推进“与巴西、印度和南非之间牢固的积极关系”，同时“继续管理与中国的关系，并继续反击俄罗斯的侵略”。

金砖国家领导人第十五次会议8月22日至24日在南非约翰内斯堡举行，图为峰会首日，巴西总统卢拉（左起）、中国国家主席习近平、南非总统拉马福萨、印度总理莫迪，以及代表俄罗斯总统普京与会的俄国外长拉夫罗夫一同举手合影留念。（法新社）

遭西方制裁 金砖国家对俄日益重要

路透社指出，俄罗斯因入侵乌克兰而遭西方制裁，因此正寻求与亚洲、非洲和拉丁美洲建立新的外交和贸易关系，这使得金砖国家集团对莫斯科日益重要。

普京在会上透露，俄罗斯尤其希望开发两个旗舰项目，即一条拥有新港口、燃料码头和更大破冰船队的北方海上路线，以及一条连接俄国港口和印度洋海运码头的南北走廊。

普京也提议设立金砖国家委员会，以确保货物运输路线的安全。他还敦促金砖国家加强在国际货币体系中的作用，扩大本国货币的使用。