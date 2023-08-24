金砖五国就扩容原则达成共识

（约翰内斯堡综合电）金砖五国已就扩容一事达成一致，并通过了一份为纳入新成员列出指导方针和原则的文件。
金砖国家领导人第十五次会晤于星期二（8月22日）至星期四（24日）在南非约翰内斯堡举行。此次会议的一大重点是讨论扩容，而金砖五国对扩容规模与新成员入会标准意见分歧。
不过南非外长潘多尔星期三（23日）接受电台访问时透露，五国领导人已就扩容的指导方针和原则达成共识，并将在峰会结束前公布更多细节。
逾20国正式申请加入金砖机制
金砖五国为巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，它们的人口占全球总人口的40%以上。据南非官员说，已有超过40个国家表示有兴趣加入金砖机制，其中20多国已提出正式申请。
此次峰会，伊朗、阿根廷、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、越南、印度尼西亚、埃塞俄比亚、委内瑞拉等多国就受邀以观察员和候选成员身份出席。
南非总统拉马福萨星期三在峰会上致辞时说，世界正在改变，“新的现实要求对全球治理机构实施根本上的改革，使它们能够更具代表性、更好地应对人类面临的挑战”。
印度总理莫迪也表明，印度完全支持金砖扩容，但指出必须以现有五个成员都同意的方式进行。
巴西总统卢拉星期二就指出，纳入新血有助提高金砖国家的国际影响力，但新成员须符合特定条件，以免金砖集团沦为一座混乱的“巴别塔”（Tower of Babel）。
普京：西方制裁引动荡 金砖国家促进公平
金砖集团被视为由西方主导的多边机构的替代选项。俄罗斯总统普京星期二通过视讯连线在领导人峰会上发言时，称金砖国家将成为国际关系中一股公平的力量，并应成为代表“全球大多数”的贸易集团。
他说：“我们本着平等、相互支持和尊重彼此利益的原则合作。这是我们面向未来战略方针的本质，这一方针符合……全球大多数的愿望。”
把全球粮食和其他商品市场动荡归咎于西方制裁的普京也称，金砖五国“经济关系的去美元化是客观且不可逆转的进程，这一进程正在加快”。
但卢拉则强调，金砖国家讨论使用共同贸易货币并非是要取代本国货币或抵制美元，而是为了促进新兴国家之间的贸易。
他说，金砖国家无意与美国和西方集团竞争。“我们不想站在七国集团（G7）、二十国集团（G20）或美国的对立面……我们只是想要组织起来。”
白宫：金砖国家不会成为地缘政治对手
白宫称，美国不认为金砖国家会成为美国的地缘政治对手。美国国家安全顾问沙利文星期二说：“这是一个非常多样化的国家集团……在关键问题上有着不同观点。”
沙利文还说，美国将推进“与巴西、印度和南非之间牢固的积极关系”，同时“继续管理与中国的关系，并继续反击俄罗斯的侵略”。
遭西方制裁 金砖国家对俄日益重要
路透社指出，俄罗斯因入侵乌克兰而遭西方制裁，因此正寻求与亚洲、非洲和拉丁美洲建立新的外交和贸易关系，这使得金砖国家集团对莫斯科日益重要。
普京在会上透露，俄罗斯尤其希望开发两个旗舰项目，即一条拥有新港口、燃料码头和更大破冰船队的北方海上路线，以及一条连接俄国港口和印度洋海运码头的南北走廊。
普京也提议设立金砖国家委员会，以确保货物运输路线的安全。他还敦促金砖国家加强在国际货币体系中的作用，扩大本国货币的使用。