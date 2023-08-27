【世界大解说】一人吃饭拍婚照 单人经济燃遍日本

一人一座的拉面店和烤肉店、单人间的卡拉OK、没有新郎也能拍的婚纱照……专为一个人而设的吃喝玩乐设施在日本遍地开花，单人经济的浪潮也开始席卷当地。到了2040年，单身群体将占日本总人口的一半，让日本正式成为“超单身社会”，届时以个人消费为主的经济模式将成为不容小觑的经济体。本期《世界大解说》深入日本首都东京，看单人经济如何燃遍日本。

视频内容：

00:25 一人吃饭拍婚照 单人经济燃遍日本

一人吃饭拍婚照 单人经济燃遍日本 02:18 一人家庭将成主流 创造另类商机

一人家庭将成主流 创造另类商机 06:11 单人经济消费群体 不限单身人士

单人经济消费群体 不限单身人士 07:16 单身社会人口老化 福利体制势在必“改”

离拍婚纱照还有三小时，山口星来（26岁）却早已抵达化妆室，开始化新娘妆。想到自己即将披上婚纱，步入礼堂，她内心激动不已。这场特别的婚礼没有新郎，也没有来宾，只属于“独身新娘”山口星来。

在日本，一个人的婚礼不会引来异样眼光，而是逐渐演变成一种潮流，让女性无需结婚也有披上婚纱的自由。

山口星来为自己举办“独身婚礼”，还为喜欢的卡通形象亲手缝制新郎礼服，将它带到婚礼现场充当新郎官。（特约钱彦摄）

山口星来告诉《联合早报》，她选择一个人拍婚纱照是因为如今结婚的趋势已经消退，她想一辈子独处，但也憧憬着和一般新娘一样穿上漂亮的婚纱，举行一场浪漫的婚礼。



据日本总务省统计局，到了50岁仍未结婚的人数在2020年创下新高，在女性中达到17.8%，而男性的比率更是高达28.3%，相比起1950年皆增长约20倍。





图／林玲莉

面对逐年下跌的结婚率，“独身婚礼”为婚庆行业带来全新商机。商家为一个人的婚礼提供多种配套，如果只拍婚纱照，价格可低至2万日元（约186新元）。除此之外，新娘也可邀请闺蜜或家人一起拍照，并在婚礼结束后到高档餐厅用餐。

日本婚庆公司Petti Wedding的策划人江头真千在接受《联合早报》采访时说：“一个人的婚礼是时代的变化，女性能按照自己的意愿拍单人婚纱照。现在，不结婚也可以养活自己的日本女性正在增多，她们不想受到束缚。”

一人家庭将成主流 单人经济逐渐崛起

独身婚礼只是日本社会发展趋势的一个缩影，反映出在当地逐步崛起的单人经济体系。过去15年，日本的“一人家庭”数量不断增长，2020年已达人口的38.1%，预计到了2040年将占总人口的一半，日本也将正式成为“超单身社会”。

图／林玲莉

随着单身群体逐渐扩大，专为单身人士量身定做的产品与服务如雨后春笋般在日本涌现。一人一座的一兰拉面、单人速食烧肉店Yakiniku Like、不到10平方米的单身公寓等，这些消费模式都是为了满足单人顾客的衣食住行需求。

相比已婚群体，单身人士需肩负的家庭责任较少，也无需抚养儿女。他们的消费能力更强，也更愿意把时间和金钱花在提升生活质量上。因此，单身群体的消费需求开始成为市场消费趋势的重要风向标，打造出“单人经济”这一独特经济现象。

近年来在日本盛行的单人活动还包括个人露营和单人卡拉OK，尤其在冠病疫情期间，这类单人娱乐设施更是供不应求。

日本的单人卡拉OK连锁店1Kara专为一个人提供唱K设备，每个小房间只能容纳一人。（取自1Kara网站）

除了设身处地为独身者提供便利，不少露营地和卡拉OK厅还专门设有女性区域，以保障单身女性顾客的人身安全。这样的设施完善且人性化，让独自活动的人更加安心自在，使用者也越来越多。

1Kara卡拉OK连锁店为女性顾客设有女性专区，让独身前来的女性可以安心享受唱歌的时间。（取自1Kara网站）

日本单身社会研究者荒川和久认为，日本的消费市场将逐渐从家庭式的消费向单人模式迈进。值得注意的是单人经济的消费群体不止单身人士，已婚人士同样有单独活动的需求，而这两个群体的个人活动消费将催生出超过100万亿日元的庞大经济体。

“超单身社会”遇上严重老龄化 是商机也是危机

日本是目前全球老龄人口比率最高的国家，65岁以上的老龄人口在2022年已达到29%。没有儿女抚养的老人，独自在家去世的事件近年来也频频发生。

雪上加霜的是，当日益壮大的单身人口老化，日本未来需要面对的是一个庞大的独居老人群体。据日本当局估计，到了2030年，无人看护的独居老人将达到47万人。

日本是目前全球老龄人口比率最高的国家，当单身人口迅速扩大，独居老人将成为相当棘手的问题。（法新社）

为此，越来越多行业开始顺应独居老人的需求调整营业模式，其中就包括丧葬业。

尽管日本传统的坟地是以家族为单位，但随着终身不婚与少子化问题越来越严重，丧葬业者开始抓住个人丧葬的商机，为独身人士提供海葬、树葬、共同葬等非传统的选择。这些新潮的丧葬模式也逐渐被人们所接受，在日本变得愈发普遍。

位于东京市中心的弘法寺有一幢六层高的纳骨大楼，以现代化且简约的理念为独身者提供长眠之地。（视频截图）

虽然单身人口飞涨会为日本市场创造独特商机，但同时也将带来更多社会问题。日本人力资源紧缺，而独居的临终老人却越来越多，该如何重新调配人力资源，调整临终护理系统，始终是一个棘手的问题。

日本的行政系统和社会体系向来以家庭为基础，能否在2040年来临前为庞大的单身人口做好老化规划，将决定单身群体增长给日本带来的究竟是商机还是危机。