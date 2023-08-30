美再军援2.5亿美元给乌抗俄 首次提供响尾蛇防空导弹

（华盛顿／基辅综合电）美国将为乌克兰提供总值2亿5000万美元（约3亿3826万新元）的新一笔军事援助，以协助乌军对抗俄军侵略。乌克兰星期三（8月30日）指俄罗斯对基辅发动自春季以来的最大空袭，俄罗斯则指乌克兰用无人机攻击俄国多地。

美国国务卿布林肯星期二（29日）宣布，美国将再为乌克兰提供2亿5000万美元军事援助，包括AIM-9M响尾蛇（Sidewinder）防空导弹、海马斯（HIMARS）高机动性多管火箭系统弹药、标枪和其他反装甲系统和火箭、155毫米和105毫米火炮弹药、逾300万发轻型武器弹药、扫雷设备等。

响尾蛇导弹用于短程空对空打击 乌克兰盼有ATACMS

这是美国首次向乌克兰提供响尾蛇导弹，这种导弹可用于短程空对空打击。乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发文，感谢美国的最新援助。不过，这批援助还是没有纳入乌克兰想要的、射程达297公里的陆军战术导弹系统（ATACMS）。

另外，日本首相岸田文雄星期二与泽连斯基举行电话会谈时表明，日本将继续支援乌克兰抵抗俄罗斯入侵。岸田说，日本将运用拨给北约基金的3000万美元，为乌克兰提供反无人机探测系统等不具杀伤力的装备。

泽连斯基会后在社交媒体上发文，感谢日本支持乌克兰的和平方案，并表示乌方已准备好就双边安全协议与日方举行会谈。

日本是七国集团（G7）轮值主席国。G7早前发表声明，承诺为乌克兰抵御俄罗斯侵略提供长期支持。泽连斯基说：“现在是时候在这一宣言框架内缔结相关双边协议了。我们准备尽快与日本启动这一谈判进程。”

俄称挫败乌无人机对六州攻击 乌称俄对基辅发动最大空袭

俄罗斯星期三说，俄军挫败了乌克兰对普斯科夫、布良斯克、卡卢加、奥尔洛夫、梁赞和莫斯科六州的无人机攻击。普斯科夫一座军用机场在袭击中起火，至少一架运输机受到破坏。

普斯科夫距离乌克兰逾600公里。俄外交部称，若没有西方国家提供信息，乌克兰无人机不可能如此深入俄境内，并矢言乌军必将受到惩罚。乌克兰未对此事置评。

俄国防部说，俄军星期三也在黑海摧毁四艘载有多达50名乌军的军用船。

乌官员星期三说，俄军连夜对基辅发动自春季以来的最猛烈空袭，造成两死三伤。中部日托米尔州同日遭受无人机攻击，造成一个设施和火车轨道受损；北部苏梅州（Sumy）也有一名老妇死于俄军炮击。乌军说，他们击落了28枚俄导弹，以及16架来袭无人机中的15架。