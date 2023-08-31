日本明年国防预算或再创新高

（东京综合电）日本可能在2024财年预算中再将国防开支大幅增加13%，使国防开支再创新高。

日本国防部星期四（8月31日）证实，它要求政府在明年4月开始的财政年中拨款高达7.7万亿日元（约710亿新元）。

这是日本要在五年内使国防支出总额达到43万亿日元的步骤之一。日本首相岸田文雄去年承诺，到2027年时国防开支占国内生产总值（GDP）的比率将倍增到2%。这可能使日本的军费规模最终超越七国集团（G7）中除了美国以外的其他成员。

日本增加军费的理由包括俄罗斯全面入侵乌克兰、朝鲜发展新型导弹，以及中国日益强势，所增加的资金将用于包括储备能够打击俄罗斯、中国和朝鲜的导弹等项目。这三个国家的核武器数量约占全球一半，武装部队规模也庞大。

如果日本国防部这次的预算要求获得批准，拨款将比上财政年增加约1万亿日元，是日本国防预算连续两年增加约1万亿日元，这是前所未有的。斯德哥尔摩国际和平研究所的数据显示，7.7万亿日元的国防预算同法国和德国相当。

日本国防部的预算计划中的重点项目，包括拨出7550亿日元用于提高反恐能力。这包含了开发导弹，可从日本境内发射，打击几百公里外的目标。

日本也大力投资于扩大远程打击能力。日方此前已宣布斥资逾2000亿日元，向美国雷神公司购买约400枚战斧巡航导弹；计划将日本三菱重工开发的12型反舰导弹升级，使射程可到达朝鲜全境以及附近的中国和俄罗斯海军基地。这类导弹当前射程约为200公里。

按预算计划，日本准备投入750亿日元，同美国联合开发拦截导弹以对抗高超音速弹头；投入640亿日元，与英国和意大利共同开发下一代战斗机。

日本拟拨款6000亿日元加强后勤

日本也计划拨款6000亿日元用于加强后勤能力，以便在紧急时向西南岛链部署武器和资源。这笔预算也包括采购三艘新的登陆舰、17架运输直升机，以及组建一支新的专业运输队，以提高部署机动能力。

日本在二战后一直按宪法奉行和平主义政策，但近年它以中国、朝鲜和俄罗斯构成挑战和威胁为由，改变政策持续增加军费。日本在二战之前和期间的侵略行为至今仍是造成日本与亚洲一些国家关系紧张的原因之一。虽然日本保证不会利用不断增长的军力来威胁他国，但难以消除质疑。

在日本国内，民意调查显示，民间担心政府会为了应对持续扩大的军费而增税。虽然税收高于预期等因素使日本有更多预算盈余可以使用，但当局承认，长远而言，增税是无法避免的。

日本国会目前在讨论是否应该出售政府在一些日本最大企业如日本电报电话公司等的股份，作为资助国防开支的选项之一。