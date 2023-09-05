金正恩9月或访俄 与普京谈武器交易

（纽约综合电）美国媒体报道，鲜少出访的朝鲜领导人金正恩计划本月到俄罗斯会见俄总统普京，讨论为俄军提供武器的可能性。

《纽约时报》星期一（9月4日）引述美国和盟国官员报道，金正恩准备在9月内前往俄国的远东城市符拉迪沃斯托克（中国称海参崴）与普京会面；届时，金正恩可能从平壤乘坐装甲列车北上。据报道，普京希望朝鲜能提供炮弹和反坦克导弹；金正恩则希望俄罗斯能提供先进的卫星和核动力潜艇技术，以及粮食援助。

报道说，金正恩将和普京出席在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛，也打算走访俄罗斯太平洋舰队军舰停靠的33号码头。金正恩还可能访问莫斯科和阿穆尔州的东方航天发射场。

白宫拒绝证实上述消息，只说美方预计朝俄将就军售问题进行最高层外交接触。

美国国家安全委员会发言人沃森说，朝俄正积极推进军售谈判，预料两国将就此事进行“领导人级别的外交接触”。她说：“我们敦促朝鲜停止与俄罗斯的武器谈判，遵守平壤此前表明不向俄罗斯提供或出售军火的公开承诺。”

美方上周称，俄罗斯为获取弹药和军备而正在同朝鲜进行秘密谈判，并指俄防长绍伊古7月访朝就是为此目的。朝鲜否认与俄罗斯有武器交易，但美国指称朝鲜去年为俄提供了步兵火箭和导弹，以供雇佣兵组织瓦格纳集团使用。

学者：朝俄均视美为对手 合作符合战略意义

威尔逊中心朝鲜问题高级研究员吉恩·李指出：“对朝俄这两个盟友都很少、对手又同为美国的国家来说，强化双边联盟恰逢其时。振兴这个传统联盟符合普京和金正恩的战略利益。”

首尔梨花女子大学教授朴元坤对法新社说，平壤和莫斯科都有“摆脱外交孤立”的需要，而两国领导人可通过双边会晤向华盛顿发出信息。“在近期韩国、美国和日本加强合作，包括举行戴维营峰会之际，朝鲜和俄罗斯也需要象征性地展示它们的外交合作。”

韩国国家统一研究所高级研究员赵汉范认为，国际制裁对于阻止俄罗斯和朝鲜进行武器交易的作用不大，两国加强军事合作可说是“不可阻挡”的事。

他说：“乌克兰战争以及中美之间的战略竞争，已使现有联合国安理会体系失效。”他指出，朝俄根本不担心会受制裁，因为它们已经面对着西方的一系列制裁。

韩国情报机构此前说，绍伊古访朝时提议俄罗斯、朝鲜与中国举行联合海上演习。绍伊古星期一被问及朝俄是否可能举行联合军演时说，两国“当然”在讨论此事。“为什么不呢，这些是我们的邻居。俄罗斯有句老话：邻居是不能选择的，最好跟他们和睦共处。”

韩联社分析说，朝中俄军事合作看来已进入实质推进阶段，但三边联演能否实现尚有待观察。