乌克兰截获通话显示 俄士兵抱怨军备不足部队损失惨重

（基辅综合电）路透社星期二（9月5日）报道，乌克兰情报部门截获的私人通话显示，在乌克兰展开反攻行动之际，一些俄罗斯士兵对他们所在单位损失惨重、缺乏弹药、训练和军备，以及士气低落不满。

通话或证实部分俄军与指挥官关系紧张

乌克兰国家安全局（SBU）在7月头两周，窃听到在乌南与乌东地区作战的俄军拨出的17通电话，一名乌克兰情报消息人士把这些通话内容透露给了路透社。

其中，一名俄罗斯士兵于7月12日打电话告诉妻子，他的部队死伤惨重、装备严重不足，让他觉得自己像是二战期间的苏联士兵。他说：“没有弹药，什么都没有……难道要我们把手指当刺刀吗？”

另一名士兵7月3日告诉妻子，他所属分队虽成功前进，但为此付出高昂代价。“第二营已经没了。他们把它粉碎了。”他说，他们甚至连伤兵都无法撤走，导致这些同袍最终死在战场上。

一名去年9月被动员入伍的士兵则向母亲申诉：“想象一下，我们什么都没有，没有任何装备就被丢到前线……说到底，将军们根本不在乎（我们的死活）。”

路透社无法确定这些士兵描述的情况有多大代表性，但乌克兰情报消息人士称，这些通话内容凸显了俄军所面临的挑战。

英国皇家联合军种国防研究所（RUSI）国际安全研究主任梅尔文（Neil Melvin）说，这些通话似乎证实，一些俄军部队在未做好准备的情况下就投入了防御行动，并因此遭受大量伤亡，这使得俄罗斯士兵与指挥官之间关系紧张。

乌克兰6月初启动反攻行动以来未有重大进展。俄防长绍伊古星期二称，乌克兰反攻行动彻底失败，但他也承认，南部扎波罗热州的战况紧张。他说：“乌克兰武装部队未能在任何战线实现他们的目标。扎波罗热前线局势最紧张，敌军从战略预备部队抽调多个旅，这些人都受过西方教官培训。”

俄防长：乌克兰撤换防长不影响战局

针对乌克兰最近撤换防长，绍伊古认为这不会影响战局。他说：“情况并不取决于谁会成为防长，一切都取决于华盛顿说的话。”

乌克兰总统泽连斯基上星期天（3日）宣布解除防长列兹尼科夫的职务，并提名国有资产基金主管乌梅罗夫（Rustem Umerov）接替他。

据中通社报道，有观点认为，乌梅罗夫是克里米亚鞑靼人，委任他为防长任可以展现乌克兰收复克里米亚的决心。也有分析称，泽连斯基此举旨在重新树立乌国防部形象，赢得西方更多好感。乌国防部在战争期间预算膨胀，已经受到一连串行为不当和腐败的指控。

泽连斯基星期一（4日）访问东部顿涅茨克州前线地区，包括视察巴赫穆特一带的反攻部队，并和当地指挥官讨论了部队的需求和面临的问题。乌副防长马利亚尔同日说，过去一周乌军在巴赫穆特周围收复约3平方公里领土，使反攻行动展开以来夺回的领土面积增至47平方公里左右。

另据俄罗斯国防部消息，俄军防空系统星期二击落至少三架以首都莫斯科为攻击目标的乌克兰无人机。莫斯科市长索比亚宁说，此次袭击未造成伤亡，但莫斯科州伊斯特拉地区有一个消费者服务设施受损。据俄媒报道，当天上午莫斯科四座主要机场有近50趟航班取消或延误。