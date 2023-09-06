美警告朝：为俄供武必将“付出代价”

（华盛顿综合电）美国警告朝鲜，如果为俄罗斯提供用于乌克兰战争的武器，平壤必将“付出代价”。

沙利文吁朝鲜遵守公开承诺 不向俄供武

美国国家安全顾问沙利文星期二（9月5日）在白宫记者会上说，平壤和莫斯科正在考虑就俄罗斯武器需求问题，进行“领导人级别的讨论，甚至可能是面对面的讨论”。

沙利文说，进入冬季，俄罗斯可能会使用朝鲜武器攻击粮食供应和供暖基础设施，“试图征服属于另一个主权国家的领土”。

他说：“这不会使人对朝鲜留下好印象，它将在国际上为此付出代价。”

沙利文也说，美国将继续对俄罗斯国防工业实施限制，同时继续呼吁朝鲜遵守公开承诺，不向俄罗斯提供最终会导致乌克兰人民死亡的武器。

金正恩料9月与普京会面 谈为俄供武可能性

《纽约时报》星期一（4日）引述美国和盟国官员报道，鲜少出访的朝鲜领导人金正恩计划9月前往俄远东城市符拉迪沃斯托克（中国称海参崴）与普京会面，讨论为俄军提供武器的可能性。

克里姆林宫星期二受询时不愿意对相关报道置评。

白宫说，俄罗斯国防部长绍伊古7月访问朝鲜时，寻求为乌克兰战争获取更多弹药。

绍伊古星期一说，俄罗斯正在考虑与朝鲜举行联合军事演习。塔斯社引述他的话说：“为什么不呢？他们是我们的邻居。”

政治分析员认为，随着俄罗斯因乌克兰战争而日益孤立，朝鲜对它而言越来越有价值。就朝鲜而言，与俄罗斯的关系并不总是像苏联鼎盛时期那样密切，但随着莫斯科需要更多朋友，朝鲜正从中获得明显好处。