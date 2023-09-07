美联储褐皮书：劳动力市场降温增长放缓

（华盛顿综合电）美国联邦储备局的全国经济形势调查报告显示，在7月和8月劳动力市场降温和通货膨胀压力放缓的情况下，美国经济增长温和，人们认为美联储已经完成或接近完成升息行动的预期因此强化。

美联储星期三（9月6日）公布“褐皮书”报告的摘要显示，“大多数地区报告价格增长总体放缓……几乎所有地区都报告企业重申了之前未实现的预期，即短期内工资增长将普遍放缓”。

报告是根据它下属12家地区储备银行截至8月28日收集的信息，信息由堪萨斯城联储银行汇总而得，也称“褐皮书”。

“褐皮书”显示，物价方面，多数辖区物价增长总体放缓，制造业和消费品行业放缓速度更加明显，服务业活动则是升至六个月高点。

每年发布八次的“褐皮书”是美联储货币政策例会的重要参考资料。下一次例会定于9月19日至20日举行。市场普遍预计，例会结束时，美联储将把基准隔夜利率维持在目前的5.25％至5.50％，同时为年底前加息0.25个百分点敞开大门。

芝加哥联储行两名经济师分析认为，美联储过去18个月共计加息5.25个百分点，可能足以将通胀率降至该央行2％的目标，并避免经济衰退。

策略师警告：若美联储再次加息 或将消费者推向“危险”境地

服务业活动升至六个月高点，也使得市场对美联储再次加息的押注有所增加。可是，摩根资管首席全球策略师凯利（David Kelly）警告，在通胀已经放缓的情况下，如果美联储再次加息，可能将消费者推向“危险”的境地。