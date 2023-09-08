中俄领导人缺席 G20峰会大戏如何“唱下去”？

二十国集团（G20）首脑峰会9月9日至10日在印度首都新德里举行，但中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京都缺席。少了中俄领导人的参与，G20峰会还能达成什么成果？

一些分析师认为，G20峰会给美国总统拜登一个机会，拉拢其他拒绝在俄乌战争或中美对抗中选边站的国家如印度、巴西、南非，以及印度尼西亚。

德国总理朔尔茨日前接受德国媒体访问时指出，尽管中俄领导人缺席峰会，但本届峰会仍然非常重要，G20仍有重要贡献和“重大义务”必须履行。

美国智库兰德公司（Rand Corp）印太防务资深研究员格罗斯曼说，习近平此次不出席峰会，“可能是想让新德里在世界舞台上受到瞩目的时刻让它难堪”。他指出，习近平的缺席将影响各方对峰会成功与否的看法。

学者：全球经济面对多重挑战更须加强国际合作

新加坡国立大学商学院策略与政策系高级讲师蔡道铝博士接受《联合早报》访问时分析，没有中国和俄罗斯的领导人列席，超级大国分裂的风险仍然很高。他提醒说：“我们生活在这样的世界，无论是在经济还是地缘政治，都变得越来越不确定和分散。”

蔡道铝指出，国际货币基金组织最新数据显示，2022年实施的贸易限制次数，已是2010年的五倍。“全球经济遭受来自经济、卫生和政治领域的许多严重打击，在应对这些紧迫的全球挑战时，更须要加强国际合作。”

气候危机是这次峰会要迫切处理的全球问题，一来G20成员国的二氧化碳排放量已占世界总量的八成，各国面对展现政治承诺应对气候危机的压力；二来印度已经承诺要在峰会上优先解决气候危机，特别是气候融资、绿色技术发展和公正的能源转型。它还要推动包容性经济增长和数码公共基础设施发展等课题。

除了气候危机，G20成员对影响全球的其他重要课题仍然意见分歧，而且不断角力。

据知，中国试图在G20谈判将晶片与气候问题挂钩，北京提出了先进半导体可及性的问题。美国国家安全顾问沙利文星期五（9月8日）回答媒体询问时，指任何把气候变化行动与获取半导体联系的做法都是不负责任的，并表示美国将拒绝这样的倡议。

英国媒体报道，英国首相苏纳克将呼吁印度总理莫迪对俄罗斯采取更强硬立场，鼓励莫迪通过积极的外交手段协助结束俄乌战争。

彭博社分析，G20成员对新兴市场债务问题存有争议，中国表明反对公报草案中有关新兴市场债务和谴责俄罗斯发动乌克兰战争的内容。此外，七国集团（G7）和其他G20成员就一项为发展中国家提供融资的新计划也意见分歧。

领导力缺失影响远比各国分歧问题严重

G20仍然步调不一致，外界难免存疑：G20未来还能引领世界吗？

蔡道铝告诉《联合早报》，领导力的缺失可能会对全世界产生深远的影响。他指出，比如气候变化和国际贸易等本质上复杂的问题，须要各国开展强有力的对话，以及采取快速、有效的解决方案。

蔡道铝说：“我担心的不是国家之间存在分歧，而是担心缺乏能够制定解决方案、同时尊重并弥合这些分歧的领导层。”

印度总理莫迪借G20峰会，进行铺天盖地的宣传，四处张挂莫迪海报。有人指出，他这是提前为明年的选举造势。（法新社）

此次峰会，东道国印度寄予厚望，要在国际舞台再次展现自己的实力。

莫迪希望利用担任G20主席国的机会，来处理“全球南方”（Global South）的关注。

哈德逊研究所南亚问题专家潘德说：“印度与全球南方，这些过去的不结盟国家的牢固关系，使印度成为美国及其盟友的理想桥梁。”

华盛顿智库威尔逊中心南亚研究所所长库热尔曼表示，印度把担任G20主席国视为一次机会。“新德里可以展示印度处理与竞争对手关系的能力。不过，从俄乌战争到印度太平洋地区等，在世界各地紧张局势升级的情况下，这项任务绝非易事。一个关键的考验将是莫迪能否确保峰会达成共识，会后发布联合公报或领导人宣言。”

峰会若无法达成共识 印度努力将付诸东流

今年来，G20的部长级论坛一再无法对俄乌战争立场达成一致。2023年2月，G20的财政部长和中央银行行长在印度班加罗尔开会后，因为对战争问题无法达成共识，没有发表联合公报，由印度发表主席声明替代。之后，3月在新德里举行的G20外交部长会议也因同个问题僵持不下，再次由东道国发表主席声明替代。

一般认为，缺乏共识将让莫迪要利用G20主席国身份提升印度全球声誉和雄心的努力付诸东流。