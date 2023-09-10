马克龙：G20关注经济 别指望俄乌战取得外交进展

（新德里综合电）法国总统马克龙星期天（9月10日）表示，二十国集团（G20）成立的目的是为解决国际经济问题，所以不一定能指望在乌克兰战争问题上取得外交进展。

G20领导人虽未直接批评 但声明确认俄孤立状态

他指出，尽管G20领导人在新德里举行的峰会上通过的联合声明没有直接批评俄罗斯，但对俄罗斯来说并不是外交胜利，因为声明确认了俄罗斯的孤立状态。

马克龙在峰会闭幕式结束后的记者会上说：“这次G20再次证实了俄罗斯的孤立。今天，绝大多数G20成员谴责乌克兰战争及其影响。”

俄总统普京并未出席G20峰会，而是派外交部长拉夫罗夫与会。拉夫罗夫在G20领导人峰会闭幕式上说，由于G20避开在联合声明中就乌克兰战争谴责俄罗斯，他认为这次峰会对俄方而言是“成功的”。

拉夫罗夫说：“我们阻止了西方将峰会议程‘乌克兰化’的企图。印度作为主席国确实成功凝聚了来自全球南方的G20成员……俄罗斯的盟友，如巴西、南非、印度，以及中国都已经发出了自己的声音。”

G20领导人谴责“使用武力” 但未明指俄对乌“侵略”

G20领导人在声明中谴责 “使用武力 ”旨在获取领土，但声明未明确提及俄罗斯对乌克兰的 “侵略”。声明指：“根据《联合国宪章》，所有国家都必须避免以武力威胁或使用武力谋取领土，从而侵犯任何国家的领土完整和主权或政治独立。”

对于G20就乌克兰战争发表的联合声明避重就轻，主要重复去年声明的措辞，乌克兰政府深感不满，并指“没有什么值得骄傲”。