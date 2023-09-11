分析：朝鲜武器料不够先进 不足以改变俄乌战局

（华盛顿彭博电）朝鲜和俄罗斯据称将于本周商讨为莫斯科提供武器的事项，但专家认为，朝鲜武器或许可协助俄罗斯延长与乌克兰的战事，但平壤的武器估计还不够先进，不足以改变战局的发展。

朝鲜领袖金正恩预计将于本周到俄罗斯访问，与俄总统普京举行会谈；这将是他四年来首次到海外访问。美国认为，朝俄会议的重点将聚焦于向莫斯科供应弹药的课题。

美国海军战争学院国安事务教授罗里格说：“朝鲜的弹药供应不太可能在短期内发挥决定性作用，但会让俄罗斯更容易继续与乌克兰展开消耗战……普京战略的一个重要部分是认为俄军能坚持得比乌军久，而西方的支持对乌克兰的生存将是至关重要的。”

如果俄罗斯向朝鲜寻求军事援助，这将标志着两国关系的逆转。朝鲜在75年前建国后，原苏联一直是平壤最大的支持者，并在1950年至1953年的朝鲜战争爆发时，为朝鲜提供入侵韩国所需的武器。

普京军备清单或含火炮与火箭弹

报道指出，普京的愿望清单上所列的军备可能包括122毫米和152毫米的火炮，以及122毫米火箭弹。

詹姆斯·马丁不扩散研究中心的高级研究员施默勒说：“把朝鲜列入战争中的武器供应国名单，将有助于填补弹药和其他武器系统的缺口，因为俄罗斯本土的武器生产商很难填补这些缺口。”