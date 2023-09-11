美国发射间谍卫星 可追踪中俄航天器

（华盛顿彭博电）美国太空军星期天（9月10日）首次发射了一个新的预警卫星星座，以追踪可能瘫痪或破坏在轨物体的中国或俄罗斯航天器。这是美国与其他强国展开太空竞争所采取的最新步骤。

据美国太空部队和国家侦察局（NRO）的官员称，从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射名为“沉默巴克”（Silent Barker）的卫星网络，是首颗辅助美国地面雷达和低地球轨道卫星的同类卫星。这些卫星将部署在距离地球约3万5000公里的轨道。

美国太空军拒绝透露“沉默巴克”卫星群由多少颗卫星组成，也没有透露星期天发射了多少颗卫星，只表明新系统将涉及“多个太空飞行器”，能对美国系统面临的威胁发出信号和警告，并具备提供从太空搜寻、探测和跟踪物体，以及时发现威胁的能力。

“沉默巴克”为全新设计的持续监督者

在发射前的新闻发布会上，NRO主任斯科尔斯将新卫星网络描述为一个全新设计的持续监督者，超越美国地面雷达的能力。当局还计划发射其他的“沉默巴克”，力争到2026年使整个卫星网络投入运行。

美国的“沉默巴克”是对中俄开发可发射到轨道，并能摧毁其他卫星的系统做出的回应。美国国家情报总监办公室在今年的年度威胁评估中称，中国拥有瞄准美国和盟国卫星的武器，在中国人民解放军的行动中，“反太空行动将是不可或缺的一部分”。

例如，中国的实践21号（SJ-21）卫星在2021年升空，后来成功把一颗失效的中国卫星拉到几百公里外的更高轨道丢弃。据美国国防情报局2022年的一份报告称，另一颗中国卫星实践17号配备了机械臂，“可用于抓取其他卫星”。