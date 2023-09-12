运输业劳动力短缺 日本拟引进外籍司机

日本运输业高龄化显著，为解决青黄不接的问题，日本交通部考虑引进外劳，并发特别工作准证给他们驾驶卡车、公共汽车和计程车。

日本劳动部数据显示，司机行业的人手短缺十分严重，在职业空缺上，卡车司机是2.12倍、巴士2.10倍、计程车是3.95倍，数据都远超日本所有职业雇佣平均水平的1.12倍。

司机人数10年减少三成

2011年，日本司机行业的人数约为34万人，但到了2021年减至约22万人，在10年里少了30%以上。

全日本卡车运输协会、日本巴士协会和全国计程车联盟三组织今年春季制定的2023年业务计划中，大力要求当局引进外籍司机来填补空缺。卡车运输协会指出，司机人手不足在明年4月以后将更为严重，因为基于日本司机高龄，当局将每年的加班时间限制在960小时。这将带给日本运输业极大危机，包括发生货物无法即时送到家的情况。

全国计程车联合会说：“出租车行业以老年司机为主，司机平均年龄（截至2021年）为58.3岁。近年，随着越来越多的老年司机因担心感染冠病退休，要依靠老年司机来填补空缺也存在难度。”

拟让外国人司机拥有“特别技能”居留资格

消息称，日本交通部为解决劳动力严重短缺的问题，已与移民厅等机构接洽，计划在外国人的在留资格中追加“汽车运输”这一项目。而且，为了尽快引进，也准备让外国人司机拥有与外国护理行业人员一样的“特别技能”居留资格。

在日本加入司机行业，必须持有日本的驾驶执照。负责开公共汽车和计程车则得考到特别驾驶执照。这项考试目前仅以日语进行，这对外国人来说是一个很大的挑战。有必要考虑如何为参加这两种考试时面临“语言障碍”的外国人提供支持，也有必要建立一个针对外国司机的培训体系。

驾驶行业毕竟与一般行业不同，日本当局以前没有考虑松绑，担心的是安全问题。这次松绑，凸显日本因人口减少而面临严重的国内劳动力短缺问题。日本交通当局正在开发针对该行业的驾驶员技能测试，包括装卸行李，跟顾客沟通等。