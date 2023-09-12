时隔四年余 金正恩再访俄与普京会谈

朝鲜领袖金正恩时隔四年五个月再访俄罗斯，星期三（9月13日）将与俄罗斯总统普京举行首脑会谈。分析指出，由于金正恩的随行人员中，包括多名朝军核心人士，这暗示朝俄首脑会谈将不顾韩美日等国际社会的警告，非法武器交易和军事合作会是主要议题。

朝中社星期二报道，金正恩星期天（10日）下午乘专列从平壤启程出访俄罗斯。这是金正恩自2019年4月以来，第一次访俄。

据朝中社发布的照片显示，朝鲜领袖金正恩乘坐专列离开平壤时，向送行者挥别。 （路透社）

金正恩所乘专列12日上午6时许抵达俄罗斯滨海边疆区的哈桑车站，俄方为他举行欢迎仪式。之后，专列在距离哈桑站约250公里的乌苏里斯克更换机车乘务员，继续向北行驶。据报，金正恩列车的最终目的地是俄罗斯阿穆尔州的“沃斯托奇尼宇宙基地”。

共同社星期二引述俄政府消息人士的话报道说，金正恩与普京将在沃斯托奇尼太空基地举行会谈。值得一提的是，上一次金正恩访俄时，随行人员是“外交阵容”，此次是“军队核心”。

朝中社星期二（9月12日）发布的照片显示，朝鲜领袖金正恩（中）星期天（9月10日）启程前往俄罗斯，一众高级官员在平壤车站送行。（法新社）

朝鲜中央电视台同日报道金正恩访俄消息时指出，随行人员除了朝鲜外长崔善姬，也包括朝鲜军队第一和第二把交椅的劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲和党中央军事指导部部长朴正天，还有负责生产传统炮弹的劳动党军需工业部长赵春龙，以及总管军事侦察卫星的党科学秘书朴泰成。

分析指出，赵春龙是朝鲜作为交换向俄方提供常规炮弹的生产负责人，日前曾陪同金正恩视察军需工厂。李炳哲和朴正天等军队最高层以及武器交易有关负责人在随行之列，凸显金正恩本次俄罗斯之行焦点为武器交易和军事合作。

朝鲜今年已经两次发射卫星失败，准备10月再发射卫星。总管军事侦察卫星的朴泰成随行出访，可能是想获得俄罗斯卫星技术。另外，朝鲜上星期五刚公开首艘战术核攻击潜舰，海军司令官金明植这次陪同访俄，也值得关注。

韩国前统一部长丁世铉认为，从随行人员来看，朝鲜向俄罗斯提供传统武器，是想获得俄方最尖端的军事技术。尤其，李炳哲随行出访，可能是为了从俄方获得导弹技术。

四年后再相见 金正恩普京立场对换

分析指出，虽然金正恩同样乘坐专列访俄，但金正恩和普京的立场似乎出现了180度的转变。

美国外交专刊《外交政策》指出，2019年2月金正恩因河内朝美峰会破裂，需要寻找外交突破口。于是，两个月后，金正恩急着访俄，而此次更着急的是普京。如果说，四年前“金普会”是一场“外交秀”，此次则是为了供应克里姆林宫急需的军需品。

庆南大学远东问题研究所教授林乙出说：“如果战争物资不能及时供应，根本不可能打仗，因此俄方会感到紧迫。对受到国际制裁的普京而言，实际上迫切需要通过首脑会谈获得朝鲜的武器援助。与四年前‘河内会谈破裂’后，金正恩急着去见普京时不同，现在‘甲乙双方‘的关系似乎出现了变化。”

白宫国家安全保障会议星期一以发言人名义发表声明强调：“正如公开警告的那样，预计金正恩访俄期间将继续讨论朝俄之间的武器（交易）。我们敦促朝鲜遵守不向俄罗斯提供武器或出售武器的公开承诺。”

对此，俄总统新闻发言人佩斯科夫说，俄朝两国领导人将在双边会谈中，就地区局势和国际事务进行深入交流，两国还将在敏感领域开展合作，但不会对外公开。

美国国务院发言人米勒告诉媒体，普京“横跨国土去会见一个遭国际唾弃的人，为一场他原本预计开战第一个月就能获胜的战争寻求援助，我会形容这是他在乞求援助”。

米勒说：“普京对乌克兰发动全面侵略性战争，梦想是要恢复俄罗斯帝国的荣耀。这样的希望和期待已经落空。”