【早知】金正恩的绿色列车

朝鲜领导人金正恩应俄罗斯总统普京邀请，星期天（9月10日）下午带领多名核心军事高官登上绿色专列赴俄。

这列金正恩专用的绿色列车名为“太阳”号，有约10至15节车厢。相较于日本新干线子弹列车每小时320公里的时速，综合各方数据，被厚重防弹装甲层层包裹的“太阳”号列车，只能以每小时最快40公里至60公里的速度，缓慢地朝目的地前行。

出行动用三列车 军用直升机及军机伴飞

综合韩国媒体2009年披露的列车信息，“太阳”号的每一节车厢，都比寻常车厢重数千磅。车厢内部的天花板和地板都用铁片铺设，就连观赏美景的玻璃窗，也采用防弹材质。

据悉，从朝鲜已故最高领导人金正日时代开始，领导人每次出行都会用上三列火车，分别是先遣安全列车、领导人列车及运载额外保镖和补给品的列车。

先遣列车的百名安全人员会在领导人列车抵达火车站前，负责确保车站没有炸弹物等威胁，以及测试轨道的行驶安全性等。此外，领导人列车上空有军用直升机和军机随行。

空运活龙虾顶级红酒 车厢服务奢华

由于“太阳”号行驶速度缓慢，为确保冗长旅程舒适，车厢服务极其讲究。

曾在2001年与金正日同行前往莫斯科的俄方军事指挥官普利科夫斯基（Konstantin Pulikovsky）在回忆录中说，乘客可以在列车上“点任何来自俄罗斯、中国、韩国、日本和法国的菜肴”。

普利科夫斯基说，为了保证食材的新鲜度，朝方甚至会空运活龙虾到列车，也会直接从法国巴黎空运世界顶级红酒。

除了能享用美酒佳肴，列车上还有供乘客消磨时光的娱乐节目。据悉，金正日会在无聊时，要求一群衣着华丽的女艺人用朝鲜语或俄语演唱歌曲。

金家祖孙三代 皆偏好乘列车出行

纵观金氏家族的出行历史，三代领导人都偏好选乘列车出行，这个传统据信由金正恩的祖父、朝鲜已故最高领导人金日成开创。

金日成于1994年去世后，朝鲜政权传至金正日手中。惧怕坐飞机的金正日自掌权后，便只乘坐列车出行。金正日于2011年12月在列车上因心脏病发作逝世。

不过，金正恩的出行工具并不只限于列车。2018年6月，金正恩搭乘中国国航的波音747客机抵达新加坡，与时任美国总统特朗普举行首次会晤。

