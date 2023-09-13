美国防部网络战略设定中国是头号挑战

（华盛顿综合讯）美国国防部在最新网络战略文件中，把中国定为五角大楼在网络空间的首要挑战。中国驻美使馆驳斥五角大楼的说法“毫无根据”，并重申中国坚决反对任何形式的网络攻击。

美国国防部5月向国会提交《2023年网络战略》，并在星期二（9月12日）发布非保密版本摘要。这是五角大楼的第四份网络战略文件，其中要求美国网络部队持续寻找并打击包括中俄在内的对手、恐怖组织和跨国犯罪集团，以把美国面临的网络威胁降至最低。

指中国对美及盟友作恶意活动 构成广泛网络间谍威胁

美国国防部负责网络安全政策的副助理部长欧阳沅在星期二的记者会上说：“战略将中国确定为美国国防部在网络领域步步紧逼的挑战，并认识到俄罗斯在网络空间构成重大威胁。战略也列出其他持续威胁，包括朝鲜、伊朗、跨国犯罪组织、勒索软件团伙、网络窃贼和黑客活动者等。”

战略摘要指中国经常对美国及其盟友和合作伙伴进行恶意网络活动，构成广泛的网络间谍威胁。“恶意网络活动为中国的战争准备提供了信息。一旦发生冲突，中国可能打算对美国本土发动破坏性网络攻击，以阻碍美国军事动员、制造混乱、转移注意力和资源。它也可能寻求破坏联合部队用于在战斗中，投射力量的关键网络。”

美国国家安全局负责对华战略的助理副局长弗雷德里克也在星期二的一场网络论坛上说：“中国官员甚至把科技视为中美之间的主战场。”他称，各种迹象显示中国会在冲突中攻击关键基础设施，以破坏美国军事计划并引发社会恐慌。

中国驻美大使馆发言人刘鹏宇驳斥美国的说法“毫无根据”。他在给美国之音的电邮中说：“中国政府对网络安全的立场是一贯且明确的。我们坚决反对和打击任何形式的网络攻击。”他敦促美国立即停止在世界各地的网攻行动，并表明中国将继续采取必要措施，来保护关键基础设施不受网络攻击。

列俄罗斯为重大威胁 强调须综合网络能力与其他作战能力

这份战略把俄罗斯列为重大威胁，并从俄乌战争中吸取教训，指俄军未能利用网络能力来取得优势。欧阳沅说：“这场冲突向我们展示，综合网络能力与其他作战能力是很重要的。网络能力最好与其他能力一起使用，单独使用效用可能有限。”

战略摘要认为，俄罗斯已开始吸取这个教训，并可能在危机时刻对美国和盟友发动类似网攻。摘要强调，在应对网络威胁方面，美国国防部与其他政府部门、私人业界和全球盟友的合作很重要。