普京与金正恩会谈 称要共同对抗“帝国主义”

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京和朝鲜领袖金正恩星期三面对面会谈，两人讨论了军事合作、乌克兰战争，以及莫斯科可能帮助平壤建造卫星等课题。

普京星期三（9月13日）在俄国远东阿穆尔州的东方航天发射场（Vostochny Cosmodrome）迎接金正恩，热情地与金正恩握手约40秒，并带领金正恩参观航天发射场，包括联盟-2号运载火箭发射设施等。

路透社报道，普京与金正恩随后连同随行官员举行了长达三个多小时的会谈，两人跟着还进行了约半小时的一对一会谈。普京在会谈结束后以晚宴招待金正恩，两人在晚宴上以“同志”相称。

金正恩：俄发起神圣战争 共同反对帝国主义

这是金正恩时隔四年五个月再访俄罗斯。金正恩在晚宴上为两国的友谊干杯，同时宣称朝俄两国将共同对抗“帝国主义”。

金正恩说：“俄罗斯为了主权和安全……为了对抗霸权，发起了一场神圣的战争。我们将永远支持普京总统和俄罗斯领导人的决定……我们将共同反对帝国主义。”

金正恩还通过翻译告诉普京，他有信心俄罗斯会在对乌克兰发起的“军事特别行动”中取得巨大胜利。

普京则表示，两国未来的合作与友谊将更上一层楼。

普京多次暗示双方讨论军事合作课题

普京当天多次暗示，他与金正恩讨论了两国进行军事合作的课题，但未透露细节。据当天也参与会谈的俄罗斯国防部长绍伊古透露，双方讨论了不能对外公布的敏感课题。

俄罗斯媒体记者较早时问普京，莫斯科是否会帮助金正恩建造卫星，普京回答说：“这正是我们来这里（东方航天发射场）的原因。朝鲜领导人对火箭工程表现出极大兴趣，他们也在尝试发展航天事业。”

普京也透露，金正恩计划参观俄远东地区阿穆尔河畔共青城（Komsomolsk-on-Amur）的军事与民用飞机制造厂，以及前往符拉迪沃斯托克（中国称海参崴）视察俄罗斯的太平洋舰队。

朝俄军事合作可能性 普京：存在“探索的空间”

当被问及俄罗斯和朝鲜进行军事合作的可能性时，普京强调莫斯科将遵守国际规则，不过同时表示这存在“探索的空间”。

此前有分析认为，从金正恩的随行官员，包括多名朝军核心人士可见，朝俄领导人将不顾美日韩等国际社会的警告，把武器交易以及军事合作列为此次首脑峰会的主要议题。

就在金正恩与普京举行峰会之际，朝鲜突然发射弹道导弹。这是朝鲜首次在最高领导人出访期间发射导弹。

韩国联合参谋本部星期三向记者团群发短信称，军方发现朝鲜当天向东部海域发射短程弹道导弹。军方正在分析导弹型号与射程等具体参数。军方早前说，朝鲜发射了两枚导弹，导弹飞行650公里后落入东海。

韩国统一研究院资深研究委员洪珉认为，朝鲜在最高领导人出访期间发射导弹尚属首次，展现出朝鲜在领导人出访期间依然维持军事备战态势的信心。朝鲜射弹也在一定程度上意在牵制美国连日对朝俄首脑会谈发出警告。