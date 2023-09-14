乌称摧毁克里米亚西岸空防系统 俄称击毁五艘无人艇11无人机

（基辅／莫斯科综合电）乌克兰情报消息人士说，乌克兰安全部门和海军星期四（9月14日）清晨发动无人机和导弹袭击，摧毁克里米亚西岸叶夫帕托里亚镇附近的俄罗斯空防系统。

乌克兰国家安全局（SBU）的消息人士称，当晚乌方安全部门的军事反情报处和乌克兰海军，在叶夫帕托里亚镇附近展开一次特别行动。乌方的无人机攻击俄罗斯“凯旋”（Triumf）空防系统的雷达和天线，海军随后发射两枚乌制海王星巡航导弹。

军事分析家说，海王星反舰导弹经过改装，可以攻击地面目标。

俄方则说，俄军星期四清晨在克里米亚上空击落11架攻击无人机。这些无人机试图攻击俄占的克里米亚、黑海，以及布良斯克州（Bryansk）与别尔哥罗德州（Belgorod）的边境地区。

俄国防部发表声明说，当天清晨约5时，乌部队以五艘无人海艇，攻击黑海的黑海舰队巡逻舰科托夫号。在俄方反击过程中，无人海艇全部被摧毁。

俄方还说，半小时后，俄军摧毁克里米亚半岛上空来犯的11架无人机。

俄国防部没有透露两次袭击是否造成任何人员伤亡。据知，乌军7月和8月都曾试图攻击科托夫号。

星期三（13日），乌克兰向克里米亚的塞瓦斯托波尔港（Sevastopol），也就是俄罗斯海军黑海舰队的基地发射导弹。这次袭击凸显乌克兰导弹能力不断增强。

乌克兰誓言要夺回黑海半岛，近日频繁攻击克里米亚。