《纽时》：俄绕过西方制裁 扩大武器产量

（华盛顿综合电）《纽约时报》报道，俄罗斯成功绕过西方制裁与出口管制措施，把导弹生产扩大至战前水平。这意味乌克兰接下来几个月可能面对俄军的密集攻击。

美国官员原本估计俄罗斯2022年遭遇西方制裁后，至少会有半年时间被迫放慢生产导弹及其他武器的速度。然而，截至2022年底，俄罗斯军工制造业开始再次加速，并成功通过土耳其和亚美尼亚等国取得关键零件。

官员们担心，俄罗斯增加导弹库存可能意味着今年冬天会加大攻击力度，给乌克兰人民带来更大苦难。

俄官方通讯社报道，俄国防部长绍伊古星期五（9月15日）说，俄海军今年已接收两艘新舰，并将在2023年底前接收另外12艘。绍伊古透露，俄国正在开发新型核潜艇和水下无人机。

乌官员：俄增加导弹袭击或压垮乌空防系统

美国国防部正在设法帮助乌克兰应对俄军的导弹与无人机袭击，保护乌全境的民用和军事设施的安全。美军向乌克兰提供了爱国者防空系统，并说服盟友提供S-300空防弹药，以及其它空防系统。然而，乌克兰没有足够的空防系统来覆盖整个国家，必须选择性部署。乌官员说，俄罗斯增加导弹袭击可能会压垮乌空防系统。

纽时报道，俄罗斯靠着高能源价格带来的收入，能够绕过西方购买巡航导弹和精确制导武器所需的微电子等材料。结果，军工生产不仅恢复而且激增。西方防务官员说，在俄乌战争爆发前，俄每年可生产100辆坦克和100万枚炮弹，如今产量已提升一倍。爱沙尼亚国防部官员萨尔姆甚至估计，俄目前的弹药产量是西方的七倍。

萨尔姆指出，俄罗斯的生产成本远比西方低，因为他们为了压低成本，不顾安全与质量。比如西方生产155毫米榴弹炮的成本介于5000美元（约6812新元）至6000美元，但俄方生产威力相等的152毫米榴弹炮的成本只需约600美元。

美官员：可减缓但无法阻俄走私导弹生产所需零件

美国官员坦承，他们可以减缓但无法阻止俄罗斯走私导弹生产所需的零部件。美国商务部说，俄罗斯规避出口管制的应对方式是将零部件运送到第三国，再从那里运回俄罗斯。

目前，美国和欧盟制定38类对俄出口限制的物品清单。美官员说，其中九类主要是为导弹和无人机提供动力的微电子产品，是最须要阻止的项目。

美国和欧洲官员也与银行合作开发预警系统，提醒任何可能规避制裁的行为。至今美国银行已就400笔可疑交易向美国政府发出警报，商务部对其中三分一的可疑活动进行调查。

虽然制裁俄罗斯面对不小的困难，但美国和西方官员说，俄罗斯的生产仍然跟不上军队消耗弹药和装备磨损的速度。比如俄罗斯每年生产200万发弹药，但去年却用掉约1000万发炮弹。官员说，这迫使俄罗斯拼命对外寻找替代来源来增加库存，最近就尝试与朝鲜达成武器协议。